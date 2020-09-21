Украина может вернуть Донбасс завтра, но будут проблемы - экс-военный США

Украина может вернуть Донбасс хоть завтра - Табах / УНИАН

Украинская армия военным путем может хоть завтра освободить оккупированные Россией территории Донбасса.

Такое смелое заявление в интервью изданию Гордон сделал капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Юрий (Гарри) Табах. Он уточнил, что вопрос Донбасса сложнее, чем проблема Крыма.

"Мое лично мнение: с военной точки зрения вы Донбасс можете взять завтра. Ваша [сегодняшняя] армия – не [армия] 2014 года. Она отлично вооружена. Она обстрелянная, сильная. Там есть боевой опыт, а он ничем не заменим. Может быть, патриотизма нет, но профессионализм есть", – сказал американский офицер.

По его мнению, украинская армия не идет в наступление, поскольку после освобождения оккупированной территории возникнет много проблем, которые невозможно решить военным путем.

Читайте также"ЛДНР" на позициях ВСУ: Кравчук поставил жесткое условие по Донбассу

"А дальше что? Ну хорошо, Европейский союз, Америка помогут отстроить инфраструктуру (например, дороги), людей занять, а как вы будете воспринимать этих людей? Они кто у вас будут? Полноценные граждане? Я же слышу на улицах, как относятся здесь к людям с Донбасса, из Донецка и Луганска, эти некрасивые слова, которые в их отношении используют", – сказал Табах.

Также, по его мнению, возникнут проблемы и с правами человека.

"Тех, у кого кровь на руках, вы арестуете и отдадите под трибунал, а что с теми, кто пошел купить буханку хлеба или просто работал на заводе там? Они кто будут: предатели, коллаборанты? Это надо как-то обсудить, как-то решить. А кто это решит? Очень сложный вопрос", – отметил бывший военный.

Он также высказал свое мнение по поводу возвращения Украине аннексированного Крыма, отметив, что это проблема решается проще, чем с Донбассом.

"Что касается Крыма... Я думаю, что Россия все-таки развалится – надеюсь, до того, как [развалится] Украина, – и Крым тоже отойдет. И будет или независимой какой-то структурой, или придет обратно в Украину. А придет он в Украину только по одной причине: если в Украине будет высокий уровень жизни, будет мало коррупции, люди будут получать хорошие зарплаты и жизнь здесь будет намного лучше, чем в Крыму", – сказал Табах.

По его мнение, лучшим вариантом было бы и похожее разрешение военного конфликта на Донбассе.