Украина может вернуть Донбасс завтра, но будут проблемы - экс-военный США

Эксперт уверен, что проблема ОРДЛО намного сложнее, чем вопрос аннексированного Крыма.
Украинская армия военным путем может хоть завтра освободить оккупированные Россией территории Донбасса.
Такое смелое заявление в интервью изданию Гордон сделал капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Юрий (Гарри) Табах. Он уточнил, что вопрос Донбасса сложнее, чем проблема Крыма.
"Мое лично мнение: с военной точки зрения вы Донбасс можете взять завтра. Ваша [сегодняшняя] армия – не [армия] 2014 года. Она отлично вооружена. Она обстрелянная, сильная. Там есть боевой опыт, а он ничем не заменим. Может быть, патриотизма нет, но профессионализм есть", – сказал американский офицер.
По его мнению, украинская армия не идет в наступление, поскольку после освобождения оккупированной территории возникнет много проблем, которые невозможно решить военным путем.
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"А дальше что? Ну хорошо, Европейский союз, Америка помогут отстроить инфраструктуру (например, дороги), людей занять, а как вы будете воспринимать этих людей? Они кто у вас будут? Полноценные граждане? Я же слышу на улицах, как относятся здесь к людям с Донбасса, из Донецка и Луганска, эти некрасивые слова, которые в их отношении используют", – сказал Табах.
Также, по его мнению, возникнут проблемы и с правами человека.
"Тех, у кого кровь на руках, вы арестуете и отдадите под трибунал, а что с теми, кто пошел купить буханку хлеба или просто работал на заводе там? Они кто будут: предатели, коллаборанты? Это надо как-то обсудить, как-то решить. А кто это решит? Очень сложный вопрос", – отметил бывший военный.
Он также высказал свое мнение по поводу возвращения Украине аннексированного Крыма, отметив, что это проблема решается проще, чем с Донбассом.
"Что касается Крыма... Я думаю, что Россия все-таки развалится – надеюсь, до того, как [развалится] Украина, – и Крым тоже отойдет. И будет или независимой какой-то структурой, или придет обратно в Украину. А придет он в Украину только по одной причине: если в Украине будет высокий уровень жизни, будет мало коррупции, люди будут получать хорошие зарплаты и жизнь здесь будет намного лучше, чем в Крыму", – сказал Табах.
По его мнение, лучшим вариантом было бы и похожее разрешение военного конфликта на Донбассе.
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что те, кто допустил легкую сдачу полуострова Крым под оккупацию, должны понести ответственность. Глава государства отметил, что для него деоккупация Крыма является таким же приоритетом, как и возвращение Донбасса.
- глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выступил с резкой критикой в отношении пятого президента Петра Порошенко и подписанных им Минских соглашений.