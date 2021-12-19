Украина нарвалась на многомиллионный штраф: сорвала поставку Ан-178 в Перу

Лима обязала Киев выплатить по пять тысяч долларов штрафа за первые два месяца просрочки.
На Украину власти Перу начали процесс наложения штрафных санкций. Причиной стал срыв сроков поставки транспортного самолета Ан-178.
Как пишет испанское издание Infodefensa, общая сумма штрафа может достигнуть 64 миллионов долларов.
Согдасно договору, украинская сторона обязалась поставить самолет не позднее 23 октября 2021 года. Однако в октябре этого года перуанской делегации представили лишь частично собранный двигатель. В настоящее время, сообщает СМИ, самолет построен лишь на 65%.
По условию контракта, Лима обязала Киев выплатить по пять тысяч долларов штрафа за первые два месяца просрочки.
Отмечается, что последующие три месяца в случае невыполнения условий контракта обойдутся украинской стороне уже в 35 тысяч долларов каждый.
Далее неустойка достигнет отметки в 70 тысяч долларов за каждый месяц.
Через год Перу сможет расторгнуть договор.
Процесс начисления штрафов, как утверждается, начался 24 октября.
Что известно о договоре Украины и Перу
Тендер предусматривал, что Ан-178 заменит в Перу Ан-32Б, который также выпущен украинским производителем. По результатам конкурса, Ан-178 в конкурентной борьбе превзошел C-27 Spartan и Airbus C-295.
Ан-178: главные характеристики
Высота полета Ан-178 составляет 12 км, дальность – 5500 км, максимальная скорость – 825 км/час. Воздушное судно способно транспортировать до 18 тонн груза и взлетать с любых аэродромов, в том числе при отсутствии взлетно-посадочной полосы.
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