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Украина нарвалась на многомиллионный штраф: сорвала поставку Ан-178 в Перу

19 декабря 2021, 19:12
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Лима обязала Киев выплатить по пять тысяч долларов штрафа за первые два месяца просрочки.

Ан-178
Украина обещала поставить Перу Ан-178 / Фото: Укроборонпром

На Украину власти Перу начали процесс наложения штрафных санкций. Причиной стал срыв сроков поставки транспортного самолета Ан-178.

Как пишет испанское издание Infodefensa, общая сумма штрафа может достигнуть 64 миллионов долларов.

Согдасно договору, украинская сторона обязалась поставить самолет не позднее 23 октября 2021 года. Однако в октябре этого года перуанской делегации представили лишь частично собранный двигатель. В настоящее время, сообщает СМИ, самолет построен лишь на 65%.

По условию контракта, Лима обязала Киев выплатить по пять тысяч долларов штрафа за первые два месяца просрочки.

Отмечается, что последующие три месяца в случае невыполнения условий контракта обойдутся украинской стороне уже в 35 тысяч долларов каждый.

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Далее неустойка достигнет отметки в 70 тысяч долларов за каждый месяц.

Через год Перу сможет расторгнуть договор.

Процесс начисления штрафов, как утверждается, начался 24 октября.

Что известно о договоре Украины и Перу

Тендер предусматривал, что Ан-178 заменит в Перу Ан-32Б, который также выпущен украинским производителем. По результатам конкурса, Ан-178 в конкурентной борьбе превзошел C-27 Spartan и Airbus C-295.

Ан-178: главные характеристики

Высота полета Ан-178 составляет 12 км, дальность – 5500 км, максимальная скорость – 825 км/час. Воздушное судно способно транспортировать до 18 тонн груза и взлетать с любых аэродромов, в том числе при отсутствии взлетно-посадочной полосы.

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