Украина открыла еще 4 пункта пропуска на границе с Венгрией

С 29 июня 2020 полностью возобновлена работа четырех пунктов пропуска на границе Украины с Венгрией.
"…полностью восстановили работу пункты пропуска Вилок – Тисабеч, Лужанка – Берегшурань, Косино – Барабаш и Дзвонковое – Лонья", – сообщает Государственная пограничная служба.
Этими пунктами пропуска уже воспользовались более 600 человек, из них выехали из Украины – 440.
Пограничники уточнили, что украинцам не нужно отправляться в карантин, если они:
- планируют поездку в Венгрию на срок до 24 часов,
- въезжают в 30-километровую зону.
В этом случае им также не нужны дополнительные подтверждающие документы для въезда.
В свою очередь для въезда на территорию Венгрии понадобятся:
- документ о постоянном месте проживания,
- разрешение на пребывание,
- вид на жительство,
- виза на длительное трудоустройство или иной документ, что подтверждает право на длительное пребывание в стране назначения, выданный официальным органом этой страны.
Плюс человек должен предоставить согласие на проверку на наличие COVID-19, у него не должно быть при этом признаков подозрения на инфекцию.
Ранее сообщалось, что боевики "ДНР" закрывают границу на Донбассе. Пункты пропуска закрыты с 28 июня.
В свою очередь Украина отменила обязательную самоизоляцию для иностранцев, пересекающих государственные границы страны. В том числе Кабмин разрешил не соблюдать самоизоляцию и украинцам, которые приезжают через КПВВ с временно неподконтрольных Киеву районов аннексированного РФ полуострова Крым и Донбасса.