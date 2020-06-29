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Украина открыла еще 4 пункта пропуска на границе с Венгрией

Пограничники уточнили, какие документы нужны для въезда в Венгрию и при каких условиях не нужно отправляться на карантин.

29 июня 2020, 12:11
Украина открыла еще 4 пункта пропуска на границе с Венгрией
Украина открыла еще 4 пункта пропуска на границе с Венгрией / УНИАН

С 29 июня 2020 полностью возобновлена работа четырех пунктов пропуска на границе Украины с Венгрией.

"…полностью восстановили работу пункты пропуска Вилок – Тисабеч, Лужанка – Берегшурань, Косино – Барабаш и Дзвонковое – Лонья", – сообщает Государственная пограничная служба.

Этими пунктами пропуска уже воспользовались более 600 человек, из них выехали из Украины – 440.

Пограничники уточнили, что украинцам не нужно отправляться в карантин, если они:

  • планируют поездку в Венгрию на срок до 24 часов,
  • въезжают в 30-километровую зону.

В этом случае им также не нужны дополнительные подтверждающие документы для въезда.

В свою очередь для въезда на территорию Венгрии понадобятся:

  • документ о постоянном месте проживания,
  • разрешение на пребывание,
  • вид на жительство,
  • виза на длительное трудоустройство или иной документ, что подтверждает право на длительное пребывание в стране назначения, выданный официальным органом этой страны.

Плюс человек должен предоставить согласие на проверку на наличие COVID-19, у него не должно быть при этом признаков подозрения на инфекцию.

Ранее сообщалось, что боевики "ДНР" закрывают границу на Донбассе. Пункты пропуска закрыты с 28 июня.

В свою очередь Украина отменила обязательную самоизоляцию для иностранцев, пересекающих государственные границы страны. В том числе Кабмин разрешил не соблюдать самоизоляцию и украинцам, которые приезжают через КПВВ с временно неподконтрольных Киеву районов аннексированного РФ полуострова Крым и Донбасса.

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