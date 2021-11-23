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Украина получит 50 млн доз COVID-вакцины от Pfizer: как ее будут использовать

23 ноября 2021, 14:57
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Компания будет поставлять вакцины в Украину в течение двух следующих лет.

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Украина получит 50 млн доз вакцины Pfizer / УНИАН

Министерство здравоохранения продлило контракт с американской фармацевтической компанией Pfizer на поставку вакцины от коронавируса их производства на 2022-2023 годы.

За это время в Украину завезут 50 млн доз вакцины Pfizer – она будет поставляться по 25 млн доз ежегодно, рассказал во время брифинга глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Вакцина будет использоваться для проведения дополнительных прививок в случае соответствующих рекомендаций Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике", – отметил министр.

Также он призвал украинцев вакцинироваться, чтобы защитить себя от коронавируса.

"Каждый заслуживает возможности быть защищенным от COVID-19. Используйте свое право быть здоровым. Сделайте прививку – и желательно как можно скорее", – сказал Ляшко.

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Читайте такжеВ Украине ускоряется спад заболеваемости коронавирусом - ЛяшкоГлава Минздрава подчеркнул, что в Украине в ноябре уже сделано больше прививок, чем в каждом из месяцев до этого. По его словам, наше государство продолжает выдерживать темпы вакцинации около 250 тысяч прививок в среднем за сутки. А полный курс прививок на сегодня уже прошли более 10 млн украинцев.

По словам главы Минздрава, сейчас в Украине доступны для прививки четыре вакцины: AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer и Moderna.

Кого в Украине обязали вакцинироваться

В Украине вакцинация стала обязательной для работников центральных органов исполнительной власти и их подразделений, областных и городских администраций и учебных заведений всех уровней.

С 9 декабря Минздрав расширяет список профессий с обязательной прививкой от COVID-19. Так, вакцинироваться должны будут работники:

  • реабилитационных учреждений,
  • учреждений, предоставляющих социальные услуги,
  • учреждений защиты прав детей,
  • Укрпочты,
  • Укрзализныци.

Сотрудников без прививки руководство должно отстранить от работы, при этом заработная плата не сохраняется.

Когда в Украине будут колоть третью дозу вакцины

В Минздраве сообщили, что бустерную (третью) дозу вакцины будут запускать в государстве только в том случае, когда по крайней мере один раз прививку от коронавируса получат по меньшей мере 60% взрослого населения. Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что Украина уже заключила контракты на поставку препаратов, которые будут использоваться для прививки бустерной дозой.

Ранее в Минздраве рассказали, что третью дозу вакцины будут рекомендовать колоть людям с трансплантацией органов, тем, кто постоянно принимает иммуносупрессивные препараты и имеет иммунодефицитные состояния – как первичные, так и приобретенные. В ведомстве пообещали прописать четкие рекомендации для таких случаев.

Коронавирус в Украине

За минувшие сутки, 22 ноября, в Украине обнаружили 12 729 новых случаев коронавируса. За это время умерли 720 человек, выздоровели – 23 107, а 2 055 – попали в больницы. Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой и Запорожской областях.

За всё время пандемии в нашей стране заболели более 3,3 млн человек, выздоровели – почти 2,8 млн пациентов, умерли – более 82 тысяч.

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