Украина получит помощь от ЕС на 9 млрд евро - Урсула фон дер Ляйен

ЕС может предоставить Украине 9 млрд евро помощи / Reuters

Евросоюз планирует выделить Украине новую макрофинансовую помощь. Размер помощи может составить 9 млрд евро. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Украина может получить помощь уже в этом году.

"Мы и в дальнейшем будем рядом с Украиной – в течение всей этой войны и когда начнется восстановление. Мы предлагаем новую макрофинансовую помощь Украине до 9 миллиардов евро в 2022 году", - написала Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что реконструкция должна объединять инвестиции и реформы, что поможет Украине на европейском пути.

"Мы предлагаем платформу реконструкции во главе с Украиной и Европейской комиссией. Мы должны объединить государства-члены ЕС, международных доноров, финансовые учреждения и других партнеров", – добавила фон дер Ляйен.

ЕС может предоставить Украине 9 млрд евро помощи / скриншот

Напомним, недавно страны Евросоюза поддержали предоставление Украине помощи в размере 500 миллионов евро. Эти средства направят на приобретение военной техники - танки, тяжелая артиллерия, боеприпасы, бронетехника. Следует отметить, что общая финансовая помощь Украине от ЕС достигла 2 млрд евро.

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Страны G7 планируют инициировать бюджетную поддержку Украины на сумму почти 30 миллиардов евро. Помощь будет предоставляться в форме займов и грантов. Так что Киеву не придется возвращать всю сумму. Сумма в 30 миллиардов евро предусматривает, что военные действия закончатся в течение года.

Ранее сообщалось о том, что на восстановление Украины после войны уйдут сотни миллиардов евро. А в качестве финансирования, как заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, можно использовать замороженные активы Центрального Банка России.

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