Украина попала в рейтинг самых несчастных стран мира

Индекс счастья жителей Украины / УНИАН

В 2020 году количество украинцев, чувствующих себя несчастными, увеличилось в 2 раза, по сравнению с 2019 годом.

Как говорится в результатах социологического исследования КМИС, в прошлом году совпало два явления: с одной стороны, коронавирус и карантин, с другой — разочарование в политике.

"В декабре 2020 года 48% чувствовали себя счастливыми и 35% несчастными. В 2019 году счастливых было примерно столько же, а несчастных было только 18%", — сообщил гендиректор КМИС Владимир Паниотто.

Таким образом, индекс счастья украинцев составил 14% (49%-35%). Результаты аналогичных опросов в 40 других странах показали, что Украина оказалась по индексу счастья на одном из последних мест среди стран, в которых проводили исследование.

В частности, ниже индекс счастья лишь у Армении (12%), Гонконга (7%), Ганы (0%) и Северной Македонии (-3%).

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Самый высокий индекс счастья у Киргизстана (85%), Казахстана (78%), Эквадора (77%), Колумбии (77%) и Азербайджана. У Польши этот показатель составляет 39%, а у России — 19%.

В среднем по миру в 2020 году индекс счастья составлял 40%.

Социологи отметили определенную традицию Украины, когда после каждых выборов уровень счастья идет вверх, а уже через год происходит разочарование.

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