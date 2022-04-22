Украина пойдет в контрнаступление: Подоляк рассказал о второй фазе войны

Подоляк / ОПУ

Российские оккупанты во время второй фазы войны могут попытаться штурмовать Харьковскую, Донецкую и Луганскую области или удержать оккупированные территории на юге Украины.

Как заявил во время телемарафона советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, украинские военные готовы к такому сценарию и готовят мощное контрнаступление.

"РФ сегодня точно не понимает, как выйти из войны, потому что они планировали блицкриг: 3-5 дней, а то и 72 часа и они всех в Украине поставят на колени. Безусловно они не учли того, что Украина - это совсем другая страна с очень мощной армией, устойчивыми людьми и действий президента с точки зрения мобилизации страны. Что касается второго этапа, то РФ не выгодно доказать всему миру, что их армия не умеет позиционно воевать, им выгодно это перевести в затяжной конфликт и постепенно, а ресурсов у них много и они умеют жить в лагерях, уменьшать пайки и существовать в таком режиме десятилетиями. Нам это невыгодно, потому что мы открытое государство и мы хотим, чтобы люди жили в комфорте, а не постоянной войне", - подчеркнул Подоляк.

Советник главы Офиса президента отметил, что Украина ожидает тяжелую технику от партнеров и готовит контрнаступление на своих территориях.

"То есть вторая фаза будет или если они захотят зайти из Харьковской, Донецкой и Луганской областей и попытаются повоевать с нашими ВСУ и получат по зубам, как это всегда бывает, то они попытаются окопаться на юге страны или востоке. Но тактика и стратегия Украины, что президент заявлял - это получить больше артиллерии, тяжелой бронетехники и после того нанести очень мощные контрнаступления по группировкам РФ. Я думаю так и будет, потому что Украина с точки зрения тактической подготовки ориентируется лучше. Надо верить в Украину и армию. Сегодня же 58 день войны. Надо верить в то, что стратегическое планирование у нас на высоком уровне и президент постоянно работает по 14-15 часов в день", - пояснил Подоляк.

Читайте такжеПереговоры Украины и России: Киев поставил Москве жесткий ультиматум - СМИ

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте также: