"Украина рядом": Кулеба выразил искренние соболезнования Индонезии

Кулеба выразил соболезнования Индонезии / УНИАН

В Министерстве иностранных дел Украины выразили соболезнования из-за авиакатастрофы в Индонезии. Глава МИД Дмитрий Кулеба соболезнует семьям жертв.

"Потрясен трагическими сообщениями о катастрофе авиарейса Sriwijaya SJ182 в Индонезии. Я глубоко соболезную семьям жертв. В это сложное время Украина стоит рядом с народом и правительством Индонезии", - написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

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