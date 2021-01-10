"Украина рядом": Кулеба выразил искренние соболезнования Индонезии

В МИД Украины выразили глубокие соболезнования из-за жуткой катастрофы.
В Министерстве иностранных дел Украины выразили соболезнования из-за авиакатастрофы в Индонезии. Глава МИД Дмитрий Кулеба соболезнует семьям жертв.
"Потрясен трагическими сообщениями о катастрофе авиарейса Sriwijaya SJ182 в Индонезии. Я глубоко соболезную семьям жертв. В это сложное время Украина стоит рядом с народом и правительством Индонезии", - написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.
Катастрофа Boeing 737−500 в Индонезии – о чем сообщалось ранее:
- Пассажирский авиалайнер Boeing 737−500 потерпел крушение 9 января около острова Лаки. Диспетчеры потеряли связь с самолетом после того, как лайнер вылетел из Джакарты.
- По информации местных СМИ, обломки самолета упали в море недалеко от острова Ланканг. До этого рыбаки услышали два сильных взрыва. Рыбакам и спасателям удалось обнаружить в воде обломки самолета, куски волос, одежды, кабелей и мяса.
- В Сеть попал предположительный список пассажиров самолета. Украинцев среди них не было.
Автор: Екатерина Трохимчук