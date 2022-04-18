Украинцев оставили без дополнительных выходных: какие дни в апреле и мае - рабочие

На период военного положения приостановлено действие статьи КЗоТа по определению праздничных и нерабочих дней.
В апреле и мае в Украине будет отменен перенос выходных дней на рабочие, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем.
Государственная служба по вопросам труда информирует, что понедельники 25 апреля, 2 мая и 9 мая не будут выходными в 2022 году.
Согласно сообщению пресс-службы ведомства, законодательством установлено 9 праздничных дней:
- в том числе 1 мая – День труда;
- 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне;
4 нерабочих дня – религиозные праздники, в которые не проводится работа:
- 7 января и 25 декабря – Рождество Христово;
- один день (воскресенье) – Пасха (Пасха);
- один день (воскресенье) – Троица.
В случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день обычно переносится на следующий после праздничного или нерабочего.
Таким образом, весной 2022 года должны быть выходными днями понедельники 25 апреля (перенос выходного с 24 апреля), 2 мая (перенос выходного с 1 мая) и 9 мая (праздничный день).
"Однако статьей 6 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены другие правила на период военного положения, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней. Поэтому 25 апреля, 2 мая и 9 мая являются обычными рабочими днями, работа в которые оплачивается в обычном порядке", - сообщают в Гоструда.
Читайте также:
- Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни
- Календарь 2023 с праздниками и выходными: как будет отдыхать Украина