Украинцев планируют обложить новым налогом: куда потратят деньги

Для украинцев готовят новый налог / УНИАН

В правящей партии Слуга народа планируют внедрение в Украине нового налога.

Поступления от него должны пойти в местные бюджеты, пишет РБК-Украина со ссылкой на источник.

Издание подчеркивает, что таким образом власть пытается найти диалог с регионами, многие из которых взбунтовались против новых карантинных ограничений.

В то же время отмечается, что для реализации идеи власти необходимо некоторое время. А пока что удовлетворить интересы регионов собираются через увеличение расходов на соцэкономразвитие в бюджете на 2021 год.

"В СН рассчитывают снять часть проблем через принятие законопроекта о местных госадминистрациях. Он был внесен в парламент в конце октября", - добавляет издание.

Напомним, в Украине вступили в силу изменения в Налоговый кодекс (НКУ), которые предусмотрены законом 466-IX от 16 января 2020 года. В числе прочего, закон внес новшества в налогообложение дохода, который украинцы получают от продажи (обмена) транспортного средства в течение отчетного налогового года.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о подготовке концепции нового налога в Украине. На своей странице в Facebook он написал, что правительство представило концепцию налога на выведенный капитал.