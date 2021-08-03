Украинцев поманили выплатами на детей до 150 тысяч: в чем суть реформы

Если законопроект поддержит Верховная Рада, первые громадные выплаты на первого и каждого последующего ребенка предусмотрены уже с 1 января следующего года.
В Украине планируют в ближайшее время увеличить выплаты при рождении ребенка. Об этом заявили в эфире Завтрака з 1+1.
Такая инициатива, считают депутаты Верховной Рады, сможет в значительной степени улучшить демографическую ситуацию в Украине.
Правительство и монобольшинство предлагают установить следующие суммы: родителям хотят платить 50 тысяч гривен при рождении первого ребенка; второго — в два раза больше. И при рождении третьего и каждого следующего ребенка государство заплатит по 150 тысяч гривен.
Если законопроект поддержит Верховная Рада, первые выплаты в размере 50 тысяч гривен предусмотрены уже с 1 января следующего года.
Автора законопроекта уверены, что увеличение выплат сможет улучшить демографическую ситуацию в Украине. Поскольку, согласно прогнозу аналитиков ООН, к 2100 году население страны может кардинально сократиться − на 45%.
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Напомним, ранее сообщалось, что народные депутаты хотят увеличить для украинцев размер финансовой помощи при рождении ребенка. Об этом говорится в опубликованном на сайте Рады законопроекте № 5585-1.
Согласно документу, предлагается выплачивать родителям сумму в зависимости от количества детей в семье:
- при рождении первого ребенка — 50 тысяч гривен;
- за второго ребенка — 100 тысяч гривен;
- за третьего и каждого следующего ребенка — 150 тысяч гривен.