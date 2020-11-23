Украинцы с 2011 стали чувствовать себя богаче и счастливей - опрос / УНИАН

Количество украинцев, которые считают свое финансовое состояние неудовлетворительным, уменьшилось ‒ с 48% в 2011 году до 38,9% в 2020 году.

Именно такие результаты показало исследование проекта World Value Survey, которые опубликовал Украинский центр европейской политики. Кроме того, выяснилось ‒ гораздо больше граждан стали считать себя счастливыми, но стали меньше уважать украинские власти.

Далее ‒ сократилась доля тех, кто в течение последнего года ни разу не голодал в Украине (до 71% в 2020 году с 52% в 2011 году). 45,1% респондентов в нынешнем году считают, что имеют низкие доходы. В 2011 году таких украинцев было 55%.

Тех, кто называют свой доход средним, стало больше ‒ 37% (в 2011 году ‒ 33%). При этом за девять лет украинцы якобы стали счастливее. Если в 2011 году себя такими считали 68%, то в 2020 году таких людей уже 78,3%.

Увеличилась доля граждан нашей страны, которые довольны здоровьем и самооценкой ‒ с 53% до 62,5%. Люди также стали чувствовать себя безопаснее в своем жилье. В 2011 году таких было 69%, в 2020 году ‒ 73,8%.

Интересно, что за девять лет жители Украины стали гораздо более толерантными к сексуальным меньшинствам (в 2011 году негативно относились 62%, в этом году - 44,8%); к людям с диагнозом ВИЧ / СПИД (негативное отношение было у 52%, сейчас ‒ у 36,4%); к абортам (оправдывали в 2011 году ‒ 15,1%, в 2020 году ‒ 21%).

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