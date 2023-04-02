Украине нужна новая волна мобилизации: боец ВСУ назвал главную причину

Каждый украинец должен делать все, чтобы приближать победу Украины в войне, уверен Юрий Гаврилишин.

Юрий Гаврилишин выступил за новую волну мобилизации / УНИАН, gazeta.ua

Избежать новой волны мобилизации в Украине не удастся, считают украинские защитники, которые сейчас находятся на Бахмутском направлении.

"Без банального осознания, что нужно заменить ребят на фронте, и победы не будет", - рассказал Gazeta.ua офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Юрий Гаврилишин с позывным "Милан".

Он уверен в том, что без дополнительной мобилизации Украине не обойтись.

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"Один военный в интервью как-то сказал, что хотел бы, чтобы бои за Киев продолжались, потому что тогда наше общество было единым, как никогда. Каждый чувствовал угрозу потери государства. Когда такая опасность для столицы завершилась, люди расслабились, и жизнь снова перешла в привычное русло", — говорит украинский защитник.

При этом, по его мнению, украинцы должны понимать, что каждый, где бы он ни находился, на передовой или в тылу, должен на своем месте делать все, чтобы приближать победу Украины в войне.

"Необходимо тренироваться, брать оружие, отработать разные тактические элементы, учить огневую подготовку. Сейчас много литературы — было бы желание", — добавил Гаврилишин.

Кто такой Юрий Гаврилишин Офицер 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Милан". Принимает участие в боях на Бахмутском направлении. Он является автором петиции к Верховному главнокомандующему и президенту Украины с просьбой приравнять курсантов высших военных учебных заведений к военнослужащим контрактной службы.

Ранее сообщалось о том, что новую волну мобилизации в Украине могут запустить в случае возникновении соответствующей ситуации на фронте, заявил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.

"Понятно, что поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва будут также меняться, но насколько – заранее нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже складываются с учетом мобилизации в России", — пояснил он Liga.net.

Напомним, в условиях военного положения в Украине действует право некоторых категорий военнообязанных на освобождение от мобилизации.

В частности, такой порядок предусмотрен для военнообязанных, которые занимаются уходом за инвалидами.

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