Украинец вернулся из российского плена с отрезанными пальцами и ступнями

Украинец вернулся с российского плена с отрезанными пальцами и ступнями / обозреватель

Российские оккупанты взяли в плен и пытали украинца. Ему удалось вырваться из лап оккупантов и рассказать о пережитых ужасах.

28-летний Сергей Василига до войны работал ведущим специалистом в Министерстве инфраструктуры. Вторжение России застало его дома ночью. Уже 27 февраля мужчина отправился в село Копылов под Киевом спасать свою коллегу, которая осталась там с ребенком, пишет "Обозреватель".

Думал, что успеет, но не успел

Ночью 27 февраля ему позвонила знакомая, с которой они вместе работали. Она рассказала, что возле села Копылов уже российские танки и стреляют, а она там одна с ребенком, но Сергей решил, что если проехать не по трассе, а сельскими дорогами, то он успеет вывезти их в безопасное место.

"До этого села оставалось всего километра три. И тут на дороге оказались поваленные деревья. Я посмотрел по карте, другого пути не было. Поэтому решил объехать препятствие по краю поля. После этого успел проехать метров двести, как навстречу мне выехал БТР, у него на борту была буква V. Я вышел из машины, поднял руки и лег на землю. Наверное, только это меня и спасло, иначе бы они расстреляли на месте", – вспоминает Сергей.

В плен брали обычных людей

Сначала Сергей был один, а когда через пару дней российские военные двинулись, то по пути брали еще пленных. По словам Сергея, это были люди, которые выехали в Киев за продуктами и возвращались назад.

Неделю пленных украинцев оккупанты возили за собой, завязали глаза, руки. Клали их на землю прямо в поле. Россияне рыли окопы, рядом рвались мины.

Читайте такжеНа пленных больно смотреть: ВСУ разгромили оккупантов под ХарьковомА однажды всем украинцам приказали снять обувь. Через несколько часов ее вернули, сказали, что можно одеть. Но со связанными руками и завязанными глазами Сергей своих ботинок отыскать не смог.

Поэтому так и остался без обуви. Ночи были холодными, доходило до 10 градусов мороза. Ступни замерзали.

"Я уже плохо мог ходить. Нас как-то посадили в автобус. Несмотря на то, что меня могли избить, я лег на пол, потому что ни стоять, ни сидеть уже не мог, ступни были отморожены. Есть нам не давали. Если повезет, то могли дать по паре глотков воды и все", – рассказывает Сергей.

Далее - курское СИЗО

Только оказавшись на территории РФ парень впервые увидел свои ноги, они были распухшими и с язвами. Поначалу Сергею назначили перевязки, потом отправили в госпиталь.

"Там уже ставили капельницы, делали уколы. Операцию проводить не торопились, потому что военные постоянно собирались забрать нас назад. Но, в конце концов, сделали", – рассказывает парень.

У Сергея отняли часть ступни на одной ноге, пальцы на другой, частично обрезали пятки. В самом госпитале отношение большинства медиков было нормальным.

Читайте такжеКот из Бучи, который пробыл в плену оккупантов 80 дней, вернулся к хозяевам"Они даже пытались нас подкармливать, тайком давали шоколадку, передали крестик. По-человечески к нам относились", – отмечает Сергей.

Через неделю Сергея забрали назад в палаточный городок, а потом отправили в СИЗО в том же Курске. Там для украинских пленных был выделен целый корпус.

Фото: Обозреватель

"Нас там было много, сколько именно – точно сказать не могу. Одних привозили, других забирали. Там были и гражданские, и военные. В первый день всех новоприбывших там допрашивают, бьют и издеваются. Меня тоже били, спрашивали анкетные данные, служил ли я в АТО, был ли в ТРО, принимал ли участие в Майдане? После этого тоже часто били, могли использовать электрошокер", - рассказал Сергей.

О своем обмене он не знал

О том, что его могут обменять, Сергей не знал. Он также изводился от неизвестности: сколько времени ему предстоит провести в курском СИЗО, сколько избиений и пыток впереди.

"Обменивали нас на полуразрушенном мосту. С обеих сторон шли представители с белыми флагами. С моей стороны нас было человек 10-12, а с той – меньше. Вероятно, потому, что среди украинцев было много раненых. Врачи настаивали на том, чтобы раненых, которым предстояла реабилитация год и больше, отправляли домой к родным", – говорит Сергей.

Ранее украинские пилоты Иван Пепеляшко и Алексей Чиж вернулись из российского плена. Туда они попали после того, как их на Черниговщине подбили вражеские самолеты. Украинские герои рассказали о том, как им удалось выжить в бою и в плену.

Читайте также: