Героические пилоты Иван и Алексей выжили дважды: на поле боя и в жестоком русском плену

Украинских пилотов Ивана Пепеляшко и Алексея Чижа освободили из плена / фото пилотов

Украинские пилоты Иван Пепеляшко и Алексей Чиж вернулись из российского плена. Туда они попали после того, как их на Черниговщине подбили вражеские самолеты. Украинские герои рассказали о том, как им удалось выжить в бою и в плену, сообщает Новое время.

Иван Попеляшко был пилотом-штурманом, а Алексей Чиж - командиром экипажа. 24 февраля они начали защищать столицу. 8 марта в небе над Черниговщиной россияне подбили экипаж Чижа-Пепеляшка и еще два вертолета. Только этим двум пилотам удалось выжить. Тогда погиб еще один член экипажа - бортовой авиационный техник, капитал Владимир Скляр. После падения Чиж и Пепеляшко получили переломы ног, их вынесло с вертолета взрывной волной.

Украинский пилот Иван Пепеляшко, которого освободили из плена / Иван Пепеляшко

"Некоторое время были без сознания, но в сознание начало приводить ощущение боли и холода. Мы поняли, что на земле. Для меня это был шок. Как? Я не мог поверить, что нас сбили", - сказал Пепеляшко.

Украинский Ми-8 окружили российские солдаты и БТРы. Пилоты вспоминают, что вражеские войска вкололи им обезболивающие, наложили лонгеты и вывезли. Их взяли в плен и вывезли в РФ. Медики оккупантов пытались стабилизировать состояние Пепеляшка и ставили капельницы.

Украинский пилот Алексей Чиж, которого освободили из плена / Алексей Чиж

Уже на территории РФ в полевом госпитале украинским пилотам сделали операции, потом увезли в гражданскую больницу в Рыльске, затем в лагерь пленных, еще в одну больницу и только после этого в СИЗО.

В лагере пленных за дисциплиной следила военная полиция. Рашисты позволяли отводить лежащих в туалет только раз в день, все ограничивалось во времени.

"Просто так что-то спросить без разрешения, даже в туалет, нельзя. Есть график, есть сроки. Прием пищи был таким: завтрак — от 1 до 2 минут (зависит от настроения), обед — 2-3 минуты (и мог бы еще сокращаться). Ужин - не более 2 минут. Конечно, ребята смешивали первое со вторым. Но для гражданского человека такой отсчет времени-это трудно", - вспоминает Пепеляшко.

Впоследствии украинские пилоты попали в СИЗО. Их там встретили около 30-ти работников "массажной беседой" и отъемом личных вещей. Пилоты не уточняют, что означает "массажная беседа". Пилотов поместили в небольшую камеру , где было еще 10 украинских военнопленных офицеров.

"В 6 утра — подъем, и весь день, до команды отбой (в 22.00), ты не имеешь право прикоснуться к кровати. За это время раз или два (а если повезет — то ни разу) тебя будут вызывать на допросы. После них, как правило, будет некомфортно спать на каком-то боку", - добавляет Попеляшко.

Украинцев заставляли петь русские песни и гимн России. У многих гноились раны из-за влажности. Гной из ран приходилось забирать туалетной бумагой, им и делали перевязки.

13 апреля Пепеляшка и Чижа вывели из камеры, впоследствии их отправили на границу Беларуси и Украины, где переместили в украинскую карету скорой помощи. Так ребята попали обратно в столицу. Они до последнего не могли поверить, что их действительно вернули в Украину.

14 апреля, глава разведки, который встретился с ребятами, сообщил им лично: "Ребята, у меня отличная новость: Москва (крейсер - Главред) ушла под воду".

Алексей Чиж и Иван Пепеляшко после возвращения из плена / ГУР

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Напомним, ранее украинские военнослужащие из Азовстали в Мариуполе были эвакуированы на временно оккупированную территорию. Среди них много раненых. Военных планируют обменять сразу после того, как их состояние стабилизируется.

Впоследствии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о том, что к защитникам Азовстали не применяют пытки и позорно не относятся.

Это подтвердил и командир "Азова" Денис Прокопенко. Ему удалось поговорить со своей женой Екатериной. Украинский защитник утверждает, что их кормят, дают воду. Ситуацию контролируют представители ООН и Красного Креста.

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