Украинская армия идет вперед: Резников показал карту наступления ВСУ

ВСУ освобождают от российских захватчиков оккупированные территории.
Министр обороны Алексей Резников опубликовал карту наступления подразделений Вооруженных сил Украины.
Показано, как ВСУ освобождают от оккупантов украинские территории. Карту Резников обнародовал в Twitter.
"Пока "российский парламент" пьянеет от тщетных попыток аннексии, наши воины продолжают идти вперед", - подписал опубликованную карту министр обороны Украины.
Продвижение ВСУ
Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.
В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.
Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай 4 октября сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам. Оккупанты атакуют на Донетчине, однако украинские военные отбиваются.
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