Украинская армия идет вперед: Резников показал карту наступления ВСУ

Алексей Резников рассказал о новом продвижении ВСУ / Facebook Резников, DVIDSHUB Flickr

Министр обороны Алексей Резников опубликовал карту наступления подразделений Вооруженных сил Украины.

Показано, как ВСУ освобождают от оккупантов украинские территории. Карту Резников обнародовал в Twitter.

"Пока "российский парламент" пьянеет от тщетных попыток аннексии, наши воины продолжают идти вперед", - подписал опубликованную карту министр обороны Украины.

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Продвижение ВСУ

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай 4 октября сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам. Оккупанты атакуют на Донетчине, однако украинские военные отбиваются.

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