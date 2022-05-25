УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украинские чиновники Усов, Сабадош и Тафтай лишили страну военных спутников - СМИ

25 мая 2022, 17:58

Как пишут журналисты издания "Фокус", за 30 лет независимости Украина потратила на космические проекты более $1,2 млрд.

20khvylyn.com

По информации СМИ, многолетние руководители Государственного космического агентства Украины уничтожили и разворовали целую отрасль. В результате чего у страны не осталось ни одного спутника, который бы помог армии в условиях войны.

Об этом говорится в материале-расследовании "Фокуса", где проанализировано состояние ГКАУ и скандалы вокруг его руководителей.

Как отмечает издание, крайние 1,5 года агентством управлял скандальный чиновник Владимир Тафтай. Участие в провальном проекте "Циклон-4", из-за которого Украина потеряла миллионы долларов и репутацию, не помешало ему стать главой целого ведомства.

В итоге за короткий срок правления Тафтай запомнился запуском старого спутника "Сич-2-30" в январе 2022 года. Он должен был передавать ВСУ разведснимки, но в итоге пропал с радаров всего через две недели после запуска, отмечает "Фокус". Сейчас уже май, а Тафтай публично сетует на войну, проблемы в отрасли и коррупцию за годы независимости.

Владимир Тафтай

Не лучше дела обстояли и у его предшественников. Например, Владимир Усов руководил ведомством неполный 2020 год и запомнился лишь тем, что создал странички для ГКАУ в YouTube и Telegram. Как пишет "Фокус", его работа была настолько неудовлетворительной, что более сотни народных депутатов требовали его отставки.

Владимир Усов

Еще одним амбициозным проектом Украины в сфере космоса должен был стать орбитальный спутник "Лыбидь". Это старейший коррупционный долгострой, в котором участвовала целая династия руководителей Госкосмоса, включая Любимира Сабадоша. Как пишет автор материала, несмотря на срыв проекта, Сабадош выбил дополнительно 800 тыс. долларов на его доработку, но когда стало известно, что "Лыбидь" все же не взлетит, Сабадош обвинил в срыве канадскую компанию MDA.

Любомир Сабадош

В итоге, по данным СМИ, вместо телекоммуникационного спутника Украина получила долг порядка $300 млн в виде кредитных средств и процентов по ним. Только в 2019 году на погашение из бюджета выделили больше $54 млн. Кроме того, продолжает "Фокус", по указке тогдашнего главы Госкосмоса Сабадоша нерастраченные кредитные $30 млн от производства "Лыбиди" разместили на депозит под 8,5% в Диамантбанке, который вскоре признали банкротом.

Как пишут журналисты издания, за 30 лет независимости Украина потратила на космические проекты более $1,2 млрд. Однако большинство этих денег "съела" коррупция и банальный непрофессионализм, добавляют СМИ.

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:06

Чмерковский строит городок для беженцев: что известно

17:58

Украинские чиновники Усов, Сабадош и Тафтай лишили страну военных спутников - СМИ

17:51

В Украине продают фрукты из Испании с опасным ядомВидео

17:43

"Рассчитывает, что его не будут судить": историк объяснил, как Путин хочет увильнуть от наказания

17:39

"РФ - фашистская страна": Известный спортивный комментатор осудил россиян за "игру в молчанку"

Реклама
17:38

Известную рок-певицу задержали в Москве за поддержку Украины - ее ждет депортация

17:38

Осуществление желаний и успех во всем: три знака зодиака станут счастливчиками лета 2022

17:33

"Почему мы тянем?": в Эстонии сказали, как быстро закончить войну в УкраинеВидео

17:21

Favbet сплачує податки до держбюджету, не працює в рф і білорусі та не приймає ставки від громадян цих країн

17:16

Долина окончательно открестилась от Украины, признавшись в любви к России

17:11

Показания Медведчука: благодаря чему Путин держал Порошенко мертвой хваткоймнение

16:51

Путин объявит войну Словакии после победы в Украине - премьер

16:45

Использовали уже 60% высокоточного оружия: оккупанты меняют тактику из-за недостатка ресурсов – ГУРВидео

16:44

На Украину в ближайшие часы обрушится шторм: синоптики предупредили об опасностиВидео

16:34

"Я как шкафчик в Бородянке": стильная Елена Зеленская удивила сменой имиджаВидео

16:08

Россия фактически начала аннексию Мариуполя - АндрющенкоВидео

16:04

ВСУ уже в НАТО, а после войны "возьмут власть" – экспертВидео

16:00

Оккупанты пытаются взять ВСУ в три "котла" на ДонбассеВидео

15:59

Возможно повторное вторжение: РФ стягивает войска и технику к границе с Севером Украины – WPВидео

15:43

Путинист Маршал пожаловался на Украину и СБУ: "привезли маму и сестру в урнах"

Реклама
15:41

Kalush Orchestra продают хрустальный микрофон победителя Евровидения и розовую панаму: сколько стоитВидео

15:29

Кремль выбрал новую стратегию, или Почему война в Украине растянется на месяцымнение

15:24

Чем можно заменить соль: 9 натуральных продуктов на каждой кухне

15:19

Разрушили могилы и расстреляли флаги: оккупанты осквернили Аллею героев украинских военных

15:15

Громадные потери: русским пришлось доставать из запасов старые советские танки Т-62Видео

15:14

Стоимость бензина резко взлетела: в Украине вернут госрегулирование ценВидео

15:09

"Оружие в РФ сейчас очень востребовано": в Беларуси цинично заявили, как помогают РоссииВидео

15:06

СБУ вызвала на допрос Яценюка, Турчинова и Авакова: "угольное дело Порошенко" набирает обороты

15:01

"Котел" на Луганщине: Гайдай ответил на слухи о "перекрытии" трассы на ЛисичанскВидео

14:42

ВМС ВС Украины оттеснили российские корабли: командующий сообщил обстановку у берегов УкраиныВидео

14:38

Эксперт пояснил, как изменится роль Украины в Европе после этой войны с Россией

14:24

Самый вкусный и полезный салат за 2 минуты, который едят долгожители: простейший рецептВидео

14:12

Путин дал команду принуждать украинцев к гражданству РФ: замахнулся на Херсонщину и ЗапорожьеВидео

14:10

"Когда у тебя будет такой список званий, тогда будешь писать мое имя": Приходько "пнула" Федишин

13:59

РФ ударила ракетами по Донецкой области: что известно о раненых и разрушенияхВидео

13:59

Приметы на 26 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

13:50

Не хотят быть пушечным мясом: более двухсот боевиков "ДНР" отказались воевать за "ЛНР"Видео

13:29

Бронекулак для ВСУ: Литва передаст Украине военные джипы, грузовики и БТРВидео

13:17

Соль по 95 грн: украинцев накрыла паника из-за дефицита солиФото

13:17

Нападать не планируют: зачем Венгрия ввела чрезвычайное положение из-за войны в Украинемнение

Реклама
13:05

Ставленник оккупантов на Запорожье заговорил о вхождении области в состав РоссииВидео

13:03

Пенсии и соцвыплаты сократят минимум на 10%: правительство затеяло масштабную проверку - СМИ

13:00

Гороскоп на завтра, 26 мая 2022: Ракам – деньги, Весам – важное знакомство, Скорпионам – удачные совпадения

12:59

Оккупантов РФ пугают заградотрядами: домой можно вернуться раненым или в гробуВидео

12:48

Битва за Донбасс: ситуация сложная, бои идут уже в самом Лимане, Авдеевка - под обстрелами - СМИВидео

12:39

"Привет из Украины": рынки Севастополя забиты ворованными продуктами из ХерсонаВидео

12:35

"До прихода россиян мы жили хорошо": в Херсоне украинка поразила смелым заявлениемВидео

12:30

В Кыргызстане на пике имени Путина водрузили украинский флаг

12:10

"Анджей Дуда - украинец": рашисты в истерике распространяют фейки о президенте Польши

12:02

Может вызвать появление опухолей: кому категорически нельзя есть редис

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять