Украинские школьники могут уйти на каникулы намного раньше - в чем причина

Перенос каникул планируется для того, чтобы подготовка к выборам и сами выборы не пересекались с образовательным процессом.
В Минздраве сообщили радостную новость для школьников - из-за проведения местных выборов возможно начало осенних каникул на 10 дней раньше запланированной даты (26 октября).
Об этом сообщает сегодня информационное агентство УНН.
Так, во время круглого стола "Местные выборы – 2020 и Covid-19" главный санитарный Врач Ляшко объяснил, что перенос каникул планируется для того, чтобы подготовка к выборам и сами выборы не пересекались с образовательным процессом.
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"Буквально вчера мы проводили очередную конференцию с нашими педагогами, поступило предложение до того времени, пока детей не отправят на каникулы, а такой вопрос рассматривается, каникулы хотим сделать на 10 дней раньше, чем было запланировано для того, чтобы образовательный процесс и подготовка к выборам и избирательный процесс не пересекались", – отметил заместитель министра здравоохранения.
Также он пояснил, что сейчас в нашей стране из-за карантина действует запрет на посещение детских садов и школ посторонними людьми, в том числе родителями учащихся. Но избирательный процесс уже начался и участки открываются на территориях школ. На время, когда выборы и учебный процесс пересекутся, по мнению Ляшко, нужно организовать отдельный вход для избирателей, а не позволять им заходить через тот же, которыми пользуются дети.
Местные выборы в Украине - о чем сообщалось ранее:
- Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.
- Официально избирательный процесс на территории страны стартовал 5 сентября.
- В этом году выборы проходят в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Как утверждают в Минздраве, заболевшие Covid-19 граждане Украины смогут проголосовать на дому.
- Глава государства Владимир Зеленский заявил, что предстоящие местные выборы станут едва ли не самыми определяющими для каждого региона за всю историю в связи с децентрализацией.
- Спикер парламента Дмитрий Разумков оценил возможность проведения выборов в ОРДЛО. По его словам, чтобы провести выборы на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, нужно внести изменения в постановление о местных выборах в Украине. Однако сделать это невозможно.