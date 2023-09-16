Украинский спецназ показал на видео, как помогал ВСУ бить по русским кораблям в Севастополе

Бойцы ССО попали в Крым на лодках, чтобы навести ракеты на корабль и подводную лодку российских оккупантов

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Бойцы ССО нашли цели и помогли ВСУ с наводкой / коллаж Главред, скриншоты из видео

Бойцы Сил специальных операций принимали самое активное участвовали в ракетной атаке ВСУ в ночь с 12 на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе на российские военные судна – большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическую подводную лодку "Ростов-на-Дону ". Такая информация была опубликована на Telegram-канале ССО.

Об этом они заявили в субботу, 16 сентября, раскрыв детали операции. По словам украинских офицеров, они из нескольких источников получили информацию о вероятном расположении судов на одном из судоремонтных предприятий. Для того, чтобы идентифицировать цели, навести, скорректировать огонь и провести разведку, привлекли операторов ССО.

"На лодках группа подошла к безопасному месту и осуществила передвижение к берегу благодаря подводным средствам доставки. Проведя успешную инфильтрацию, воины приступили к выполнению основной части операции", — заявили бойцы ССО.

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Также они с помощью специальных технических средств разведки нашли цель и помогли ВСУ с наводкой. Во время удара группа скорректировала огонь и подтвердила поражение. После этого бойцы провели успешную эксфильтрацию — то бишь быстро покинули место.

Удар по оккупантам в Севастополе

Напомним, 13 сентября на Севастопольском морском заводе прогремели мощные взрывы. В Минобороны РФ признали повреждение двух кораблей. ОSINT-исследователь М.Т. Андерсон считает, что могли быть повреждены: большой десантный корабль РФ и подлодка, которая является носителем ракет "Калибр".

Напомним, ранее появились новые детали мощных взрывов в Севастополе. В ГУР подтвердили повреждение двух судов во время ночной атаки на Севастопольский морской завод.

Ранее в Сети опубликовали фото последствий ракетного удара по военным кораблям российских оккупантов в Севастополе. На фото четко был виден БДК Минск, который стоит у одного из причалов в Севастополе. Причем на нем отчетливо видны следы от ударов.

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