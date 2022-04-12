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Укравтодор уже очистил 200 км дорог в Киевской, Черниговской и Сумской областях

12 апреля 2022, 16:50

Агентство отчиталось о состоянии дорог в трех областях по состоянию на 12 апреля.

В освобожденных от российских войск Киевской, Черниговской и Сумской областях Укравтодор уже очистил около 200 км дорог и улиц, а также построил 6 временных переправ.

Об этом Государственное агентство автомобильных дорог сообщает в Facebook.

"После разминирования команда Укравтодора немедленно приступила к детальной оценке разрушений дорожной и мостовой инфраструктуры, а также обеспечению транспортного сообщения на пострадавших участках", - говорится в сообщении.

Агентство отчиталось о состоянии дорог в трех областях по состоянию на 12 апреля.

В Киевской области 90% трассы М-06 Киев – Чоп, которую российские оккупанты превратили в кладбище уничтоженной техники, очищено. Также ведутся работы и вблизи села Стоянка, где был взорван мост. Открыто движение по переправе на дороге Р-02 в селе Катюжанка.

Укравтодор приступил к уборке автомобильной дороги М-07 Киев - Ковель. За первый день очищено более 2 км дороги, рассказал первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

По его словам, восстановлено сообщение Ирпеня, Бучи и Ворзеля со столицей и открыто движение по временной переправе в Романовке на трассе Р-30.

В самом городе Ирпень ежедневно убирают улицы и дороги. Очищено 99 км улиц населенного пункта.

"В ближайшее время начнем убирать улицы Бучи, Гостомеля, Макарова и Бородянки. Ожидаем завершение разминирования", – сказал Ивко.

С момента деоккупации Черниговщины дорожники успели восстановить временный мост на дороге Р-83 в городе Сосновск. Обеспечен проезд через понтонную переправу в селе Политрудня на дороге Н-28 Чернигов – Городня – Сеньковка. Начинается устройство временных переправ на дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов возле сел Смолин и Якубовка.

Также начата генеральная уборка основного маршрута из Чернигова в столицу – трассы М-01 Киев – Чернигов. Здесь очищено 8 километров.

На освобожденной от оккупантов территории Сумщины стартовала очистка трассы Н-12 Сумы – Полтава. Это главный эвакуационный путь для граждан. По состоянию на сегодняшний день дорожники убрали 18 км автодороги. Также очищено 7 километров дороги Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка. Следующие дороги, где приступят к уборке: Р-44, Р-45 и Р-61.

Укравтодор напомнил, что общая протяженность дорог, пострадавших из-за войны, составляет около 23 тысяч километров. Уничтожены около 300 искусственных сооружений.

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