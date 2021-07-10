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Унесло далеко в море: на учениях Sea Breeze-2021 спасли десантника

10 июля 2021, 19:32
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Парашютиста унесло далеко от отсрова Змеиный сразу после прыжка.

Спасение десантника в Одессе / Скриншот

В ходе военных учений Sea Breeze-2021, которые завершились в субботу, 10 июля, пограничники спасли украинского десантника, которого после прыжка с парашюта унесло в Черное моря. Учения проходили на острове Змеиный в Одесской области, после десантирования военный оказался слишком далеко от берега.

Как сообщают в Государственной пограничной службе Украины, поисково-спасательную операцию провел экипаж катера Морской охраны ГПСУ. Сегодня, во время церемонии по случаю официального закрытия, он был удостоен специальных наград.

Так сказать, нештатная ситуация случилась во время фазы "свободной игры" .

"В рамках воздушного компонента учений, во время отработки одного из эпизодов - парашютного десантирования с вертолета на остров Змеиный - произошла нештатная ситуация. Резким порывом ветра одного из парашютистов отнесло на значительное расстояние от острова, и он был вынужден спуститься посреди моря. Реагирование было мгновенным… Получив информацию о начале поисково-спасательной операции пропавшего парашютиста, все силы морского и воздушного компонента, которые находились вблизи, были направлены в район поиска", - говорится в сообщении.

Однако погода никаким образом не способствовала поискам и спасению военного. В тот день шел проливной дождь, а порывы северного ветра превышали 10 м/с, шторм на море достигал четырех баллов.

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Но все-таки катер проекта "Гриф" Измаильского отряда Морской охраны смог обнаружить парашютиста, который на тот момент уже был в открытом море - на расстоянии свыше полутора километра к югу от острова.

Боец держался на воде при помощи специальных средств спасения более двух часов. К счастью, он чувствовал он себя удовлетворительно.

Пограничники подняли солдата на борт, напоили теплым чаем и доставили на сушу, где его обследовали медики.

Что такое "свободная игра"

Во время данных учений участники получают вводные внезапно, без предварительного согласования и предупреждения. То есть, времени на подготовку у них нет.

Sea Breeze-2021

В Одессе завершились международные военные учения Sea Breeze-2021. В субботу, 10 июля, в одесском Доме офицеров проходит официальная церемония их закрытия.

Во время учений водолазы спустились под воду более 330 раз, пилоты налетали свыше 80 часов, а корабли прошли больше 13 тысяч миль.

О закрытии учение объявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. Он сказал, что "все поставленные перед военнослужащими задачи выполнены".

Неижпапа подчеркнул, что Черное море объединяет нации и страны, однако оно, по его словам, "не забор", а "тот, кто это не понимает, - противник".

Sea Breeze новости Украины новости Одессы
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