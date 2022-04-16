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Уничтожение крейсера Москва сломало главную печать путинского режима — Арестович

16 апреля 2022, 06:27

Гибель Москвы разрушила общественный договор в России, под которым следует понимать объявление мобилизации в РФ, объяснил советник главы ОП.

крейсер Москва, Путин
Крейсер Москва затонул 14 апреля / Коллаж Reuters, mil.ru

Уничтожение ракетного крейсера Москва, флагмана Черноморского флота РФ, повлекло за собой катастрофические последствия для президента страны-агрессора России Владимира Путина.

Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину в пятницу, 15 апреля.

"Гибель Москвы сломала общественный договор в России, главную печать путинского режима. Это видно по тому, что когда заходишь на российские форумы, где предлагают снести Украину ядерными ударами, победить НАТО, и заодно Грузию, Молдову, вообще всех убить ради великой России, вопрос звучит так: "А ты готов мобилизоваться и пойти на войну?". И все отказываются", — сказал Арестович.

Под общественным договором РФ следует понимать объявление мобилизации в России, объяснил Арестович.

"Общественный договор заключается в том в России, его создал путинский режим, что Путин продал телевизор своим соотечественникам. То есть сидит где-то в Омске человек на диване, кликает в телевизор и видит, как ему показывают, какая крутая армия РФ, что все у него хорошо, и скоро он купит иномарку жене, и отлично поедет в Турцию и т. д. А вот все эти победы в Центрально-Африканской республике, на Донбассе, страшное НАТО побеждает кто? Эта красивая армия без лиц, потому что они в очках и замотанные, безликие киборги, которые дерутся за Россию, но только этого диванного патриота, поддерживающего этот агрессивный курс, и сделали уже самого заложником этого курса. И Путин не может им просто продать поражение в войне, для него это сейчас главная дилемма, предлагают встать с дивана и пойти немного повоевать за то, что он видел, приобщиться к "великой победе", он говорит: "Я это здесь причем, вы что? Не хочу, не буду". И это объявление мобилизации в РФ, попытка рвать массы народа на фронт – есть слом общественного договора, который действует несколько десятков лет ", — сказал Арестович.

Уничтожение крейсера Москва

13 апреля, на российском ракетном крейсере Москва Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса Нептун.

Крейсеру были нанесены очень серьёзные повреждения, он утратил ход и находился в 25 милях от острова Змеиный. Возник пожар.

14 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что корабль "Москва" затонул. Чиновник назвал ситуацию крупнейшим поражением Черноморского флота со времен Второй мировой войны.

В Минобороны РФ подтвердили только серьезные повреждения корабля. То, что судно тонуло, или в него попали украинские ракеты Нептун, там не сказали.

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что войска нанесли по крейсеру "Москва" удар ракетой Нептун. Корабль получил серьезный урон и начал идти на дно.

Журналист Роман Цимбалюк рассказал, что 14 моряков экипажа российского военного корабля "Москва" доставили в оккупированный Севастополь. Судьба остального экипажа, среди которых еще 496 человек, неизвестна.

Поздно вечером 14 апреля Министерство обороны РФ сделало заявление о том, что крейсер "Москва" затонул.

Эвакуировать экипаж своего флангового корабля Москва россияне не смогли, рассказал спикер Морской охраны Госпогранслужбы. По его словам, шторм на море не позволил ни погасить пожар на борту, ни провести эвакуацию.

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