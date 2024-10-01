Уничтожение украинских ГЭС: Харченко ответил, что произойдет с генерацией зимой

Враг может повторно атаковать объекты гидроэнергетики, однако существенной роли это не сыграет.

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Украина работает над созданием дополнительной защиты на ГЭС / Коллаж: Главред, фото: Укргидроэнерго

Летом страна-агрессор Россия наносила удары по украинским ГЭС, часть из которых вышли из строя. Накануне зимы их восстановление будет важным, однако в генерации объекты гидроэнергетики не будут играть ключевую роль.

Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Это связано с тем, что ГЭС не будут такими важными из-за малого количества воды.

"Поэтому они важны, существенны, но они не играют такой роли, как, скажем, весной и летом, когда они являются значительной генерирующей мощностью. Зимой они в основном просто балансируют систему", - пояснил он. видео дня

В то же время Укргидроэнерго активно занимается строительством защитник сооружений, что, как надеется Харченко, будет способствовать тому, чтобы первая же вражеская ракета не вывела объект гидрогенерации из системы.

"Что касается общей ситуации, то я знаю, что они восстанавливают те блоки, которые пострадали. Часть из них уже работает, часть в процессе восстановления, но повторюсь - зимой гидрогенерация не сможет физически играть большую роль", - добавил он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Кто такой Александр Харченко? Александр Харченко - директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Удары россиян по украинским ГЭС - что известно

Напомним, что эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар проанализировал и объяснил, почему россияне не прекращают бить по ДнепроГЭС. Таким образом враг хочет уничтожить нашу маневровую генерацию.

Накануне в Украине обнародовали данные по уничтожению россиянами мощностей более чем 80% для ТЭС и более 40% для ГЭС. Сейчас идет работа над тем, чтобы устранить убытки вражеских атак.

Также Дмитрий Снегирев сообщал, что после изменения ядерной доктрины в РФ не следует исключать угрозы ядерного удара по важным объектам Украины, в частности речь идет о гидроэнергетике.

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