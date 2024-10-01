Уничтожение украинских ГЭС: Харченко ответил, что произойдет с генерацией зимой

Летом страна-агрессор Россия наносила удары по украинским ГЭС, часть из которых вышли из строя. Накануне зимы их восстановление будет важным, однако в генерации объекты гидроэнергетики не будут играть ключевую роль.
Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Это связано с тем, что ГЭС не будут такими важными из-за малого количества воды.
"Поэтому они важны, существенны, но они не играют такой роли, как, скажем, весной и летом, когда они являются значительной генерирующей мощностью. Зимой они в основном просто балансируют систему", - пояснил он.видео дня
В то же время Укргидроэнерго активно занимается строительством защитник сооружений, что, как надеется Харченко, будет способствовать тому, чтобы первая же вражеская ракета не вывела объект гидрогенерации из системы.
"Что касается общей ситуации, то я знаю, что они восстанавливают те блоки, которые пострадали. Часть из них уже работает, часть в процессе восстановления, но повторюсь - зимой гидрогенерация не сможет физически играть большую роль", - добавил он.
Кто такой Александр Харченко?
Александр Харченко - директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.
Удары россиян по украинским ГЭС - что известно
Напомним, что эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар проанализировал и объяснил, почему россияне не прекращают бить по ДнепроГЭС. Таким образом враг хочет уничтожить нашу маневровую генерацию.
Накануне в Украине обнародовали данные по уничтожению россиянами мощностей более чем 80% для ТЭС и более 40% для ГЭС. Сейчас идет работа над тем, чтобы устранить убытки вражеских атак.
Также Дмитрий Снегирев сообщал, что после изменения ядерной доктрины в РФ не следует исключать угрозы ядерного удара по важным объектам Украины, в частности речь идет о гидроэнергетике.
Другие новости о ситуации в энергосистеме:
- "Света может не быть по 18 часов": эксперт описал плачевный сценарий на зиму
- Украина будет жить с отключениями света даже после войны: прогноз
- Света может не быть по 3-4 дня, если Россия "выбьет" хоть одну АЭС - эксперт
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред