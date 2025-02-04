Унижал военных: в Полтаве приговорили к 6 годам тюрьмы фитнес-тренера

Основное:
- Одиозного полтавского фитнес-тренера, который оскорблял военных, приговорили к 6 годам
- У блогера также конфисковали половину принадлежащего имущества
Полтавский блогер и бывший фитнес-тренер Роман Заволока получил 6 лет заключения с конфискацией половины принадлежащего имущества за унижение военных и удар полицейского. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
В сообщении говорится, что он признан виновным в препятствовании деятельности ВСУ, умышленном причинении полицейскому телесных повреждений, изготовлении и распространении материалов, содержащих оскорбление чести и достоинства военнослужащих, а также отрицании вооруженной агрессии РФ.
Было доказано, что летом 2023 года мужчина неоднократно имел конфликты с работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки Полтавы.
Также он в пренебрежительной форме с использованием нецензурной лексики оскорблял военных, которые выполняли служебные обязанности. Полтавец снимал свои действия на камеру. В дальнейшем он публиковал видео с унизительными комментариями и делился с подписчиками "размышлениями" о вооруженной агрессии РФ на своей странице в социальной сети.
Кроме этого, 29 августа 2023 года в Полтаве задержали одиозного тренера. Вечером во время проверки документов мужчина нанес повреждения одному из полицейских.
Согласно медицинскому заключению, в этот день бывший фитнес-тренер находился в состоянии наркотического опьянения.
Свою вину в совершении преступлений мужчина не признал. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.
Избиение военных - новости по теме
Напомним, что в Смеле разгорелся скандал - криминальный авторитет избил военного. Местный "бандит" Вадим Долотенко избил ветерана войны и принудил к публичным извинениям за то, что военный поставил под сомнение его "авторитет".
Впоследствии в Национальной полиции Украины сообщили, что правоохранители задержали подозреваемого в избиении ветерана в Смеле. 28-летний мужчина скрывался от правоохранителей в одном из отелей на территории Черкасской области.
Как писал Главред, "охранники Тищенко" избили военного Дмитрия Павлова на глазах у жены с младенцем. Также было зафиксировано, что "охранники Тищенко" схватили Павлова, тот пытался сопротивляться, но его все же положили на землю и скрутили.
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Что такое Офис Генерального прокурора?
Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.
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