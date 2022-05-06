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Ушел из жизни известный писатель-фантаст

6 мая 2022, 22:51

Умер популярный писатель-фантаст Сергей Дяченко, написавший вместе со своей женой Мариной десятки романов, повестей и сценариев к фильмам. Автору было 77 лет.

Умер знаменитый украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко / фото: facebook.com/Марина Дяченко

Умер популярный писатель-фантаст Сергей Дяченко, написавший вместе со своей женой Мариной десятки романов, повестей и сценариев к фильмам. Автору было 77 лет.

"Сергей Дяченко. 14 апреля 1945 - 5 мая 2022", - написала в Facebook его супруга Марина Дяченко, не озвучив причину кончины украинского писателя.

Поклонники творчества Сергея не могут поверить, что его не стало.

"Вы и ваш муж стали для меня в детстве лучшими авторами-фантастами! Я "Варан" и "Медный король" перечитывала десятки раз! Надеюсь, вы держитесь, но просто не забывайте, что мы здесь все любим и уважаем вашего мужа, он навсегда останется в памяти будущих поколений, а значит, он почти бессмертен", - написала Марине киевлянка Мария.

"Огромнейшая часть нашей жизни связана с вашими книгами... Только вчера сказала мужу: надо посмотреть в интернете, как там они? Ну как же так. Соболезнуем, Марина Юрьевна. Вы - часть нашей жизни, часть нашей души. Вы бессмертны, но вам сейчас от этого не легче... Сил вам, наши сердца - с вами!" - написала еще одна поклонница творчества Дяченко.

В марте 2018 года у писателей умерла дочка Анастасия. Ей было 22 года. Она успешно училась на режиссера в Университете Южной Калифорнии. Девушка похоронена на маленьком старинном кладбище у подножья горы Сан-Габриэль.

Возможно, там будет похоронен и Сергей Сергеевич. Они с супругой жили уже длительное время жили в Лос-Анджелесе...

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