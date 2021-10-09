Ушел из жизни известный украинский айтишник

Умер известный айтишник

Скончался известный украинский айтишник и интернет-предприниматель, изобретатель и сооснователь успешных стартапов, популярных файлообменников Алексей Мась, сообщили его родные в Facebook.

Что стало причиной смерти пока не уточняется, однако по словам сына айтишника, Алексей последние месяцы болел, а сердце предпринимателя остановилось 6 октября.

О месте и дате похорон будет известно позже.

Алексей Мась родился в Киеве, учился на радиофизическом факультете КГУ.

В 90-х годах работал в институте НИИАСС и в отделе программных средств банка Украинский капитал, в Нацбанке являлся ведущим специалистом.

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Мась создал почтовую систему Mail.ua, которую позже купила Mail.ru, разработал программу создания визуальных писем Visual Letter, офлайн-карты Лондона, Барселоны и Парижа для iPhone и iPad, мегапопулярные в Украине файлообменники Infostore и EX.UA, был сооснователем Украинской баннерной сети (УБС), стал одним из главных идеологов крупнейшего украинского IT-форума iForum, и многое другое.

В последние годы работал IT&Digital-советником президента компании Киевстар.

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В 2016 году Мась в интервью Styler признался, что в тот момент хотел "менять страну, ведь есть рычаги делать это через собственный бизнес". Также он отмечал, что IT-сфера в Украине двигается вперед ударными темпами, но "давление на айтишников как было, так и остается".

Ранее Главред писал о том, что в ночь на 8 октября скоропостижно скончался народный депутат Антон Поляков.

Около 02:45 мужчина почувствовал себя плохо в такси. Официальная версия смерти, установленная вскрытием - острая коронарная недостаточность и острая ишемическая болезнь сердца.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Полякова без сознания обнаружил наряд патрульной полиции в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения.