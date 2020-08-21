Ужесточение карантина: в Минздраве назвали города и районы из "красной" зоны

Украину разделили на несколько зон карантина.
В Украине 14 районов и городов страны отнесены к "красной" зоне эпидемической опасности.
При этом 75 оказались в "оранжевой", а еще 106 - в "желтой", говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
К "красной" зоне отнесены:
- Черновцы;
- Коломыя (Ивано-Франковская область);
- Самбор (Львовская область);
- Беляевка (Одесская область);
- Дубно (Ровенская область);
- Острог (Ровенская область);
- Городенковский район (Ивано-Франковская область);
- Косовский район (Ивано-Франковская область);
- Тисменицкий район (Ивано-Франковская область);
- Костопольский район (Ровенская область);
- Радивиловский район (Ровенская область);
- Ровенский район (Ровенская область);
- Заставненский район (Черновицкая область);
- Кицманский район (Черновицкая область).
Как рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, раз в неделю проходит заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором устанавливаются уровни эпидемической опасности. Заседание проводится в четверг вечером, а принятые решения вводятся с 00:00 часов понедельника.
Глава Минздрава также напомнил, что третий показатель, по которому определяется уровень эпидемической опасности - это заполненность коек в больницах, определенных для принятия больных COVID-19. Из-за этого показателя, в частности, Львовская область находится в "оранжевой" зоне.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что уровень эпидемической опасности распространения коронавируса по стране в связи с ростом заболеваемости был пересмотрен 20 августа на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.