"Узнаем до Нового года или после": эксперт оценил слухи о способном бить по Москве украинском оружии

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, атака по авиабазам Энгельс и Дягилево – крайне болезненный удар по репутации страны-агрессора.

Эксперт оценил слухи о способном бить по Москве украинском оружии / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Пока нет каких-либо официальных заявлений либо от Генштаба ВСУ, либо от Минобороны Украины, преждевременно говорить о том, что в руках украинской армии есть оружие, с помощью которого можно наносить удары по объектам в РФ (аналогично недавной атаке по русским авиабазам) - в том числе по Москве. Именно так выразился в интервью Главреду блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Западные СМИ могут писать все, что угодно [о наличии у ВСУ оружия, способно поражать цели в РФ на дистанции в 500-700 километров −Главред]. Я не слышал ни одного официального сообщения ни от, ни от любого должностного лица, которое уполномочено делать такие заявления, о причастности Украины к инцидентам, которые происходили на российских аэродромах. Пока нет официального заявления, мы не можем утверждать, что причиной могли быть какие-то объекты украинского производства, которые применяли ВСУ против российских оккупантов на их территории. Но, с другой стороны, во-первых, инцидент имел место на стратегическом объекте, который находится на расстоянии более 700 км от границы с Украиной. Во-вторых, на нем были уничтожены самолеты стратегического назначения, бомбардировщики-ракетоносцы ТУ-95МС, ТУ-22М3, которые входят в ядерную триаду, и которые РФ сегодня не может производить. То есть это - потеря, которую россияне не смогут компенсировать. А это, фактически, наталкивает на мысли о том, что для удара было задействовано определенное оружие, но не ракета. Скажем, некий технический объект, который смог каким-то образом пройти сквозь российскую эшелонированную воздушную оборону. Россияне говорят, что она не имеет аналогов в мире ЗРК С-400, Панцирь С1, ЗРК ТОР-М2 и ТОР-М3, большого количества РЛС и РЭБ. Российская сторона заявляет, что это был якобы старый советский БПЛА "Стриж". Люди, которые знают, что это такое, понимают. Это дрон размером с истребитель F-16. А еще у него очень громкий двигатель, в десятки раз громче по F-16. Он имеет высоту полета примерно до 6 километров, и даже на этой высоте его можно услышать. Значит, это не какое-то незаметное высокотехнологичное оружие", − сказал он.

По мнению Коваленко, атака по авиабазам Энгельс и Дягилево –крайне болезненный удар по репутации страны-агрессора.

"Это - очень болезненный удар по их репутации. Те страны, которые покупали российские комплексы ПВО и вкладывали в это миллиарды (в частности, Турция, которая покупала российские ЗРК С-400 больше чем на два миллиарда долларов) видят результат. Но не только они это видят - это видно и тем странам, которых Россия всегда считала своими геополитическими врагами – США, Великобритания и другие страны НАТО. Они видят, что российская ПВО не работает. А как оно будет работать против истребителей п'ятого поколения, которые невозможно увидеть российскими средствами РЛС и ПВО? То есть то, что произошло на аэродромах в России - это не то, что репутационный хук, это репутационный нокдаун для России. А кто за этим стоит, думаю, мы узнаем до Нового года или уже после", − подытожил он.

Оружие у ВСУ для удара по России

Недавно в западном деловом издании Forbes вышла статья, в которой говорилось – у Киева теперь есть технологии для того, чтобы нанести удар по Москве.

"Это вовсе не означает, что Украина собирается атаковать Москву. Но вероятность удара по городу повлечет за собой несколько бессонных ночей в столице РФ", — сказал журналистам отставной генерал австралийской армии Мик Райан.

До того в The New York Times вышел материал, в котором говорилось - спецназовцы на территории РФ координировали один из ударов беспилотников по российским авиабазам Энгельс и Дягилево, с которых взлетают ракетоносцы, атакующие мирные города Украины.

Позднее Советник ОП Алексей Арестович сказал, что повреждения получили минимум три бомбардировщика России. Причиной взрывов он назвал неосторожное курение. По словам Арестовича, с этой авиабазы вылетают военные самолеты для бомбардировок Украины.

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