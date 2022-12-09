У Украины есть оружие для прямой атаки на Москву - Forbes

Когда на российских аэродромах ("Энгельс" и "Дягилево") в сотнях километров от украино-российской границы раздались взрывы, то это не просто нанесло ущерб по меньшей мере двум русским бомбардировщикам. Это просигнализировало – у Киева теперь есть технологии для того, чтобы нанести удар по Москве. Об этом сообщается в статье, которая опубликовано в западном деловом издании Forbes.
"Это вовсе не означает, что Украина собирается атаковать Москву. Но вероятность удара по городу повлечет за собой несколько бессонных ночей в столице РФ", — сказал журналистам отставной генерал австралийской армии Мик Райан.
По его словам, сейчас есть веские причины − почему Киев пока воздержится от прямой атаки на Москву. Поскольку такой удар автоматические будет означать гораздо более мощную эскалацию кампании ударов агрессоров по объектам непосредственно в Украине.
В то же время, эксперты говорят – рейды украинских беспилотников на Москву были бы "честной игрой". Поскольку войска русских оккупантов бомбят Киев, а также другие украинские города прямо с утра 24 февраля −ровно с того момента, когда РФ начала полномасштабную войну против Украины.
Специалисты говорят, что в Москве достаточно потенциальных стратегических целей. И у Украины есть несколько способов нанесения ударов. Самым простым, но одновременно и самым рискованным будет диверсия внутри самой страны агрессора, России.
Взрывы на военной базе России в Энгельсе
Российские СМИ 5 декабря сообщили о том, что утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области прогремели взрывы. Согласно их информации, ударный БПЛА атаковал российские бомбардировщики. Вероятно, повреждены два военных самолета Ту-95.
Советник ОП Алексей Арестович сказал, что повреждения получили минимум три бомбардировщика России. Причиной взрывов он назвал неосторожное курение. По словам Арестовича, с этой авиабазы вылетают военные самолеты для бомбардировок Украины.
Журналисты Spiegel на днях рассказали, что боевая авиация оккупантов России проводит тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали около двух десятков бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты утверждали, что ситуация указывает на возможную подготовку к масштабной атаке на Украину.
Другие новости:
- "Падение Донецка - очевидная реальность": у Зеленского рассказали о контрнаступлении ВСУ
- Темп наступления ВСУ на востоке скоро увеличится: в ISW заявили о приближении перемен на фронте
- ВСУ освободят левобережье Херсонщины, оккупанты понимают неизбежность поражения – ОК Юг