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У Украины есть оружие для прямой атаки на Москву - Forbes

9 декабря 2022, 09:40
По словам экспертов, однако, сейчас есть веские причины − почему официальные Киев пока воздержится от прямой атаки на Москву.
Кремль, беспилотник
У Украины есть оружие для прямой атаки на Москву - Forbes/ коллаж фото УНИАН

Когда на российских аэродромах ("Энгельс" и "Дягилево") в сотнях километров от украино-российской границы раздались взрывы, то это не просто нанесло ущерб по меньшей мере двум русским бомбардировщикам. Это просигнализировало – у Киева теперь есть технологии для того, чтобы нанести удар по Москве. Об этом сообщается в статье, которая опубликовано в западном деловом издании Forbes.

"Это вовсе не означает, что Украина собирается атаковать Москву. Но вероятность удара по городу повлечет за собой несколько бессонных ночей в столице РФ", — сказал журналистам отставной генерал австралийской армии Мик Райан.

По его словам, сейчас есть веские причины − почему Киев пока воздержится от прямой атаки на Москву. Поскольку такой удар автоматические будет означать гораздо более мощную эскалацию кампании ударов агрессоров по объектам непосредственно в Украине.

В то же время, эксперты говорят – рейды украинских беспилотников на Москву были бы "честной игрой". Поскольку войска русских оккупантов бомбят Киев, а также другие украинские города прямо с утра 24 февраля −ровно с того момента, когда РФ начала полномасштабную войну против Украины.

Специалисты говорят, что в Москве достаточно потенциальных стратегических целей. И у Украины есть несколько способов нанесения ударов. Самым простым, но одновременно и самым рискованным будет диверсия внутри самой страны агрессора, России.

Взрывы на военной базе России в Энгельсе

Российские СМИ 5 декабря сообщили о том, что утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области прогремели взрывы. Согласно их информации, ударный БПЛА атаковал российские бомбардировщики. Вероятно, повреждены два военных самолета Ту-95.

Советник ОП Алексей Арестович сказал, что повреждения получили минимум три бомбардировщика России. Причиной взрывов он назвал неосторожное курение. По словам Арестовича, с этой авиабазы вылетают военные самолеты для бомбардировок Украины.

Журналисты Spiegel на днях рассказали, что боевая авиация оккупантов России проводит тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали около двух десятков бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты утверждали, что ситуация указывает на возможную подготовку к масштабной атаке на Украину.

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