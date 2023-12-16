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"В 2024 году не завершится": Коваленко спрогнозировал ход войны и ее продолжительность

Руслана Заклинская
16 декабря 2023, 21:42
Война в Украине является уникальной, поскольку она началась гибридным путем и перешла в полномасштабное противостояние.
'В 2024 году не завершится': Коваленко спрогнозировал ход войны и ее продолжительность
Военный аналитик рассказал, сколько продлится война / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, 43 отдельная механизированная бригада, facebook.com

Оснований полагать, что война в Украине завершится быстро нет. Она продлится в 2024 году и может продолжиться в 2025 и 2026 годах. Об этом рассказал в интервью Главреду военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Никто не говорит, что война завершится очень быстро. Здесь возникает вопрос о том, что такое затяжная битва: например, была ли долгой Вторая мировая или Афганская война, или какой была Столетняя война между Францией и Англией – длинной, короткой или среднесрочной. Здесь у каждого свое восприятие", - отметил Коваленко.

Согласно его анализу, война в Украине началась гибридным путем в 2014 году и перешла в полномасштабную фазу в 2022 году. Он подчеркнул уникальность ситуации, поскольку война прошла несколько фаз.

"Это уникальный случай разделения войны на фазы гибридного и полномасштабного открытого конфликта. Я более чем уверен, что в 2024 году война не завершится. Если у нас кто-то мечтает о том, что в следующем году мы одержим победу, то вынужден разочаровать и сказать, что это не так. Более того, в перспективе война будет продолжаться в 2025 году и перейдет в 2026-й", - добавил он.

Военный аналитик считает, что в 2024 году война перейдет в войну на истощение. ВСУ будут пытаться уничтожить и ослабить российских оккупантов, чтобы снизить их возможности проведения наступательных операций. После этого украинские защитники смогут перейти к наступлению.

"Следующий год станет фазой уничтожения и обескровливания российских оккупантов. Будет работа над снижением их возможностей по проведению наступательных операций. Это преимущественно оборонительные действия, которые будут направлены на нивелирование их потенциала. Условно говоря, это война на истощение. Потом будут уже наши наступательные операции. Однако все будет зависеть от того, насколько эффективно мы воспользуемся предыдущей фазой", - сказал военно-политический обозреватель.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко сделал прогноз относительно сроков войны:

Эксперт также подчеркнул, что мобилизация никого не обойдет. Исторический опыт показывает, что в случае оккупации страны существует риск масштабного геноцида, подобного Голодомору, который унес жизни миллионов людей. Александр Коваленко призвал всех быть готовыми к обороне своей страны, отметив, что "иногда миллион может сохранить жизнь десяти будущих миллионов".

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Война в Украине

Напомним, с октября войска России понесли большие потери в боях за Авдеевку, официальная цифра в 13 тысяч погибших может быть больше. Несмотря на это, власть РФ установила новый срок захвата города. Алексей Гетьман указал, что первоначальный дедлайн был назначен к пресс-конференции Путина, а новый срок - к президентским выборам в России.

Кроме этого, Украина меняет стратегию в пользу защиты и нанесение максимального вреда оккупантам, вместо активной деоккупации. Сохранение жизней защитников и нанесение урона врагу стали приоритетом.

Как сообщал Главред, ситуация на Купянском направлении становится очень напряженной. Войска оккупантов начали массированное наступление, атакуя бронеколонами в районе Синьковки.

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