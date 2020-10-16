"В больнице мест нет": в Харьковской области люди с пневмонией лежат в коридорах

Люди с пневмонией вынуждены лежать в коридорах / Facebook Yana Kolpakova

В Харьковской области инфекционное отделение Купянской районной больницы забито пациентами с пневмонией, из-за чего люди вынуждены лежать в коридорах. Кадры из больницы опубликовала местная жительница Яна Колпакова в Facebook.

Она написала, что медсестры ставят капельницы пациентам подсвечивая телефоном, так как в коридорах нет даже света.

"Люди с воспалением легких лежат в коридорах. В туалет ходят в палаты к другим больным, из освещения одна лампа на весь коридор, чтобы медсестра поставила капельницу, больной подсвечивает мобильным телефоном", — написала она в Facebook.

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Стоит отметить, что в Харьковской области, по состоянию на 16 октября, зафиксировали 26 911 подтвержденных случаев СOVID-19, из них 5813 больных выздоровели, 442 — умерли.

С понедельника, 19 октября, Харьков будет отправлен в "красную" зону карантина.

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Кабинет министров в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории страны принял решение о продлении режима адаптивного карантина до 31 декабря.

15 октября правительство изменило карантинные правила красной эпидемиологической зоны.

Однако в Харькове и Ивано-Франковсе отказались закрывать заведения общественного питания и останавливать работу общественного транспорта.