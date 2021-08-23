В Борисполе туристы падали без сознания из-за задержки рейса / ua.depositphotos.com

В аэропорту Борисполь произошел скандал с рейсом одной из авиакомпании, который должен был доставить группу туристов в греческий Ираклион. Об инциденте сообщается на канале паблика "Киев Оперативный" в Telegram.

Пассажиры провели в аэропорту несколько часов, а некоторые даже теряли сознание при посадке в самолет. Самолет должен был вылететь из Украины в Грецию в воскресенье, в 16:45. Однако пассажирам объявили о задержке рейса на два часа.

Туристы успели пройти регистрацию на рейс и паспортный контроль и им объявили посадку. Однако в салоне самолета им пришлось провести несколько часов. На видео, которое разместили в социальных сетях, слышно, что пассажиры начали просить воду и нашатырный спирт. И рейс на Ираклион улетел лишь через несколько часов от изначального расписания.

Как объяснили работники аэропорта Борисполь, рейс несколько раз переносили из-за того, что в Киев начали прибывать самолеты с дипломатами, которые участвуют в саммите "Крымской платформы" и все взлетно-посадочные полосы заняты этими лайнерами.

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Напомним, ранее в Одессе, 27 июля, в международном аэропорту возникла пробка из самолетов.

пилот Боинга, принадлежащего компании Flydubai, отказался продолжать движение по рулевой дорожке, ширина которой, якобы, не соответствует нормам.

Так, после приземления самолет с ОАЭ проехал к месту стыка со старой взлетно-посадочной полосой и остановил свое движение.

Самолет SkyUp, который приземлился следом и был посажен на ту же дорожку, также вынужден был остановиться из-за заблокированного движения воздушным судном Flydubai.

Ситуацию удалось решить благодаря аэродромном тягачу, который вытолкнул сначала на взлетную полосу самолет SkyUp, а затем и Боинг.