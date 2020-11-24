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В Чернигове фанаты избили директора стадиона и кинули его в мусор

24 ноября 2020, 17:57

У нападавших была с собой символика местного футбольного клуба Десна.

Мусорный бак
В Чернигове фанаты избили директора стадиона и кинули его в мусор / УНИАН

Во вторник, 24 ноября нынешнего года, в Чернигове группа из тридцати человек пришла к Александру Овчаренко, и.о. директора местного стадиона имени Юрий Гагарина, на котором играет в Украинской Премьер-лиге местный клуб "Десна".

Об этом сообщает портал Суспильне Чернигов. По данным журналистов, мужчины разбили Овчаренко голову и кинули его в мусорный бак.

Сообщается, что группу нападавших организованно привезли и увезли к стадиону на автомобилях. Причем у мужчин с собой была символика Десны и они постоянно выкрикивали матерные лозунги.

По факту инцидента полиция Чернигова открыла уголовное производство по части 2 статьи 296 УК Украины (хулиганские действия, которые были совершены группой лиц). Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. По данным правоохранителей, нескольких причастных к избиению уже удалось установить.

Напомним, ранее Главред сообщал - что было ранее:

  • В Харьковской области неизвестные совершили нападение на бывшего министра аграрной политики Игоря Швайку.
  • Экс-чиновнику нанесли побои битами и отобрали смартфон.
новости Чернигова драка стадион УПЛ Десна
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