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В Черновцах женщина заблокировала проезд скорой с "тяжелой" больной и обматерила медиков

12 ноября 2021, 18:32
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Водитель припарковалась посреди дороги и не хотела переставлять машину в другое место.

скорая
На женщину составили постановление о штрафе / УНИАН

Вопиющий инцидент произошел на днях в Черновцах – женщина припарковала свой автомобиль прямо посреди дороги около многоэтажки, чем заблокировала выезд скорой помощи, в которой находилась пациентка в тяжелом состоянии.

Дерзкое поведение очевидцы зафиксировали на видео, передает издание molbuk.ua. Медики просили водителя переставить машину, на что услышали категорический отказ. Пришлось вызвать полицию, потому что без правоохранителей женщина не хотела разблокировать проезд.

На видео видно, как женщина агрессивно отвечала на просьбу переставить машину и даже использовала нецензурную лексику, обращаясь к медикам. Но после споров с полицейскими быстренько убрала машину. В пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области сообщили, что на женщину составили постановление о штрафе.
На видео присутствует ненормативная лексика

Ранее сообщалось, что в Николаеве водители не пропускали "скорую" с ребенком, у которого остановилось сердце. Увидев, что водители игнорируют необходимость пропустить скорую, находившиеся рядом патрульные также включили спецсигналы и сопроводили ее до медучреждения, благодаря чему жизнь ребенка удалось спасти.

Также Главред писал, что в Запорожье толпа цыган пыталась расправиться с медиками. Они обвинили их в смерти своего родственника. Мужчине стало плохо дома, во время транспортировки в больницу у пациента остановилось сердце. Пока медики проводили реанимацию, карету скорой штурмовали почти полсотни человек, которые пытались устроить самосуд.

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