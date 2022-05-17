В Днепропетровской области восстановили "дорогу жизни" Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград

На Днепропетровщине в рамках эксплуатационного содержания восстановили одну из важных для жизнедеятельности страны автодорогу Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград. Об этом сообщил первый заместитель главы Государственного агентства автомобильных дорог Андрей Ивко.

Он рассказал, что важный для региона маршрут планировалось капитально отремонтировать, но война заставила отсрочить работы. Поэтому наиболее уничтоженный участок Р-51 восстановили в пределах эксплуатационного содержания.

"Быстро и с минимальными затратами "дорогу жизни" сделали не только проездной, но и крепкой и надежной", - сказал Ивко.

По его словам, основной проблемой дороги была переувлажненность и нестабильная основа. Ее заменили, провели забутовку, устроили слои шлака, щебеночно-песочной смеси и мелкозернистого асфальтобетона.

Первый заместитель главы Укравтодора отметил, что весь процесс постоянно сопровождали специалисты лаборатории подрядной организации, которые определяли несущую способность и другие характеристики дорожного полотна.

"Еще одной важной задачей была оптимизация состава асфальтобетонного покрытия, чтобы даже один слой выдерживал сверхбольшие нагрузки", - добавил Ивко.

Трасса Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград принадлежит к так называемым "дорогам жизни", которыми раненых граждан везут в медучреждения, эвакуируют гражданских и везут гуманитарную помощь.

Напомним, по словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, с начала полномасштабной войны Украина потеряла 6,3 тыс. км главных железнодорожных путей, повреждено 23 573 км автодорог, 289 автомобильных и 41 железнодорожный мост.