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В ДТЭК рассказали, когда Киев и Одесса вернутся к отключениям света по графику

3 декабря 2022, 13:07

Стабилизационные отключения по графику, говорят в ДТЭК, можно будет использовать только после увеличения мощностей в единой энергосистеме Украины.

Лампочка, лампа
В ДТЭК рассказали, когда Киев и Одесса вернутся к отключениям света по графику / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

В столице, Украины, Киеве, уже в течение ближайших нескольких недель могут вернуться к стабилизационным графикам отключения света. Об этом в эфире единого телемарафона заявил исполнительный директор ресурсоснабжающей компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, 3 декабря в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской области пришлось использовать экстренные отключения электроэнергии. А стабилизационные отключения, говорит Сахарук, можно будет использовать только после увеличения мощностей в единой энергосистеме Украины. И только если будет соблюдено условие, при котором Россия не будет предпринимать новых массированных обстрелов территории Украины.

"Если не будет новых обстрелов, это уже вопрос недель, когда будет возможность полностью восстановить ту генерацию, которая была повреждена в результате последнего обстрела. Мы сможем вернуться к графикам отключений, когда люди знают, когда свет будет выключен. Люди откроют сайт и посмотрят, когда у них не будет света и смогут планировать жизнь", — подытожил он.

Отключение света в Украине

Журналисты издания Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль рассказал, что после ракетного удара 23 ноября по состоянию на 27 ноября в Украине уже удалось стабилизировать работу энергосистемы, которая была серьезно повреждена. Однако дефицит электричества еще остается, сейчас он находится на уровне 20%.

Ранее украинцев предупредили, что ракетных ударов со стороны оккупантов можно ожидать в любую минуту, поэтому нужно быть максимально готовыми к ним. Кроме того, гражданам Украины назвали 8 основных шагов, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

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