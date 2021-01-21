В ЕС обнадежили заявлением о вакцине от COVID-19 для Украины

ЕС пообещал помочь Украине в получении вакцины / Фото Reuters

Наша страна смело может рассчитывать на солидарность ЕС в вопросе скорейшего получения долгожданной вакцины от коронавируса, говорится в письме президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В письме указывается, что ЕС предпринимает шаги для обеспечения скорейшего доступа Украины к вакцинам.

Основной темой письма стали итоги 22 саммита Украина - ЕС, который состоялся 6 октября 2020 года в Брюсселе.

В письме на имя Зеленского говорится о шагах, предпринятых Европейским Союзом для исполнение договоренностей, достигнутых во время саммита, а также намечен план взаимодействия на текущий год. Лидеры институтов ЕС выразили надежду, что 2021 в отношениях Украины и ЕС будет таким же насыщенным, как и предыдущий.

Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляен отмечают, что в этом году начнется всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации. Планируется углубление отраслевого сотрудничества, в частности в цифровой и экологической сферах. Готовится к подписанию уже в ближайшее время соглашение о совместном авиационном пространстве. Начата работа предыдущей оценочной миссии ЕС в контексте будущего Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.

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Европейские лидеры подчеркивают, что ЕС готов и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с пандемией COVID-19. В прошлом году выделено 190 млн евро, которые были направлены, в частности, на приобретение медицинского оборудования, и первый транш макрофинансовой помощи в объеме 600 млн евро. Институты ЕС готовы сотрудничать с Украиной над выполнением критериев для предоставления второго транша макрофинансовой помощи.

Отмечается, что Евросоюз готов к дальнейшему сотрудничеству, в частности в вопросах, касающихся борьбы с коррупцией и судебной реформы.

Также президенты Европейского совета и Европейской комиссии подтвердили решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, Нормандского формата переговоров, а также дипломатических усилий Украины в контексте незаконной аннексии Крыма.

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