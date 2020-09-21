В ЕС рассказали, когда откроют воздушные границы для украинцев

Жозеп Боррель оценил перспективы снятия ограничений на авиаперевозки.
Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель прокомментировал перспективы возобновления пассажирских авиаперелетов между Украиной и Евросоюзом.
"Я понимаю, что это важный вопрос для многих украинцев, которые могут без виз путешествовать в ЕС в результате нашей политической ассоциации и экономической интеграции", - подчеркнул он в интервью изданию НВ.
Глава европейской дипломатии отметил, что решение этого вопроса будет зависеть от нескольких вещей, включая решения стран — членов ЕС и снятие ограничений на авиаперевозки, которые ввело украинское правительство.
"Мы понимаем, что такие меры имели целью защиту украинских граждан. Постепенное снятие или продолжение ограничений на персональные поездки между ЕС и другими странами, которые не входят в блок, — это ответственность стран Евросоюза", - пояснил он.
Европейский чиновник добавил, что для решение этого вопроса используется подход, строго основанный на эпидемиологической информации.
"Как только эпидемиологическая ситуация позволит, мы вновь оценим положение дел и примем решения", - резюмировал Боррель.
Читайте такжеВ МИД рассказали, какие страны открыли границы для украинцев-туристов
Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила о том, что каждое государство-член ЕС может принимать решения об открытии границ. Она также предположила, что с началом вакцинации страны будут постепенно открывать свои границы.
- В мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 959 тыс. 528 человек, выздоровели 21 млн 159 тыс. 457 человек.
- Как свидетельствуют данные института Хопкинса, всего подтверждено 30 млн 929 тыс. 163 случаев заболевания.
- Лидером по количеству больных остаются США - 6 млн 799 тыс. 266 случаев, в Индии зафиксировано 5 млн 400 тыс. 619 больных, в Бразилии - 4 млн 544 тыс. 629 случаев, в России - 1 млн 098 тыс. 958, в Колумбии - 765 тыс. 076.