В ЕС рассказали, когда откроют воздушные границы для украинцев

В ЕС рассказали о возобновления авиасообщения с Украиной / Reuters

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель прокомментировал перспективы возобновления пассажирских авиаперелетов между Украиной и Евросоюзом.

"Я понимаю, что это важный вопрос для многих украинцев, которые могут без виз путешествовать в ЕС в результате нашей политической ассоциации и экономической интеграции", - подчеркнул он в интервью изданию НВ.

Глава европейской дипломатии отметил, что решение этого вопроса будет зависеть от нескольких вещей, включая решения стран — членов ЕС и снятие ограничений на авиаперевозки, которые ввело украинское правительство.

"Мы понимаем, что такие меры имели целью защиту украинских граждан. Постепенное снятие или продолжение ограничений на персональные поездки между ЕС и другими странами, которые не входят в блок, — это ответственность стран Евросоюза", - пояснил он.

Европейский чиновник добавил, что для решение этого вопроса используется подход, строго основанный на эпидемиологической информации.

"Как только эпидемиологическая ситуация позволит, мы вновь оценим положение дел и примем решения", - резюмировал Боррель.

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Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила о том, что каждое государство-член ЕС может принимать решения об открытии границ. Она также предположила, что с началом вакцинации страны будут постепенно открывать свои границы.