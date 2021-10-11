В Харькове депутат от ОПЗЖ купил себе льва и катает его на джипе

Джавид Саид со львом Красавчик / Instagram

В Харькове депутат городского совета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Джавид Саид купил африканского льва по кличке Красавчик и регулярно ездит с ним по городу в автомобиле. Об этом стало известно из Instagram-страницы своего депутата.

В одном из роликов животное в машине облизывает голову нардепа, а на другом − выглядывает из окна новой Toyota Land Cruiser. Судя по видео, животное уже привыкло к таким поездка и регулярно сбежать не норовит

К слову, Джавид Саид официально внес льва в декларацию за 2020 год. Там указано, что в мае 2017 года он купил "чипированное животное".

Стоит отметить, что на странице нардепа в соцсети Instagram очень много снимков и видероликов со львом по кличке "Красавчик".

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Напомним, ранее в одном из супермаркетов харьковской сети Рост администрация решила развлекать клиентов с помощью животных из контактного зоопарка.

По супермаркету водили на цепи львенка (и отдельно обезьяну) и предлагали сфотографироваться.