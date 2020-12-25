В Харькове парень устроил покатушки в ванной с оливье: забавное видео

Жители города по-разному радуются выпавшему снегу / Фото: скриншот из видео

В Харькове юноша съехал с ледяной и снежной горки, используя в качестве санок ванную, которая до верха была наполнена салатом оливье.

"Может кто в курсе, что это за обряд на Журавлевке? (район Харькова — Прим.ред.)", — поинтересовались в паблике ХС Харьков. Видео опубликовано в YouTube.

В ролике можно увидеть, как парень снял одежду и стоял на морозе в женском купальнике. Затем он залез в ванную, которую наполнили оливье. Все происходящее сопровождалось смехом окружающих. Юноша попробовал традиционный новогодний салат, оценил его вкусовые качества. А затем его подтолкнули, и он поехал в необычных санях с ледяной горки.

Отметим, в ночь с 24 на 25 декабря в Харькове начался снегопад, который шёл несколько часов. Харьковчане с детьми выходят в парки с санками, пока снег не растаял.

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