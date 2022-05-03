В Харькове почти 500 квартир снова с газоснабжением – Тимошенко

В Харькове восстановлено газоснабжение в еще трех жилых домах, это 473 квартиры. В городе проведены ремонтные работы на участках теплотрассы. Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, рассказывая о ситуации в городе и области по состоянию на вторник, 3 мая.

"В поселке Черкасская Лозовая к газу подключили 500 абонентов. В Дергачах ежедневно к электроснабжению подключают все больше потребителей, в сутки подключено еще 800", - отметил Тимошенко.

По его информации, в Чугуеве устранен порыв сетей водоснабжения на улице Пирогова. Произведена уборка скверов.

Всего в Харьковской области уже вывезено 7600 м3 твердых бытовых отходов.

Напомним, ранее Тимошенко сообщил об обустройстве временных объездов двух искусственных сооружений на автомобильной дороге Чугуев – Печениги – Большой Бурлук.