В Харькове призвали людей прятаться – предупреждают о приближении бомбардировщиков

В Харькове призвали людей прятаться в укрытия/ УНИАН

В Харькове местные власти призвали граждан спрятаться в укрытиях, потому что к городу приближаются российские бомбардировщики.

Об этом сообщает "Суспильное. Харьков" со ссылкой на Департамент гражданской защиты города.

Также, по информации корреспондентов "Суспильного", взрывы слышны в разных концах города. Так, о взрывах сообщают в центре, в стороне аэропорта, Салтовке, Шишковцы, Клочковской, Шатиловськой, а также возле станции метро "Киевская".

К харьковчанам также обратился глава Харьковской ОГА. Он призвал их оставаться в укрытиях.

"Оставайтесь в укрытиях! Наступление вражеских войск со стороны российской границы продолжается. Ведутся обстрелы. Будьте осторожны и не покидайте места безопасности. Вооруженные силы Украины оказывают активное сопротивление и держат оборону. Верим в нашу украинскую армию", – написал он в Telegram.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", – заявил Владимир Зеленский.

Также мэр столицы Украины Виталий Кличко призвал жителей Киева не выходить из домов или укрытий, поскольку Киев вступил в фазу обороны. Об этом киевский градоначальник рассказал во время экстренного брифинга.

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