В Харьковской области за сутки подключили к свету несколько тысяч абонентов

Только за один день удалось подключить 5400 потребителей центра Харьковской области, также подключены 506 потребителей в селах Кулиничи и Малая Даниловка. Кроме того, восстановлено электричество в селах Барановка, Козачок, Черноглазовка, Коробки для 1667 человек.

О том, как идет восстановление освобожденных от российских оккупантов территорий, рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его данным, к газу подключены 2500 человек в Дергачах Харьковской области, а также 1030 абонентов в селах Ивашки, Александровка, Одноробовка, Гурьев Козачок, Перовское и Лютовка.

В Чугуеве починили водопровод, чтобы у людей была хотя бы холодная вода в квартирах. Работы продолжаются.

В Харькове 16 мая возобновил работу городской транспорт. Маршруты корректируются в зависимости от места ремонта.

В Киевской области за сутки восстановили электричество в 15 населенных пунктах.

"В Ирпене на 96% возобновлено газоснабжение, а еще два месяца назад здесь были жестокие бои", - отметил Тимошенко.

Продолжается восстановление электросети, водоканала, больниц и детских садов в Черниговской области. В Нежинском районе на дороге Р-67 устроен временный проезд вместо разрушенного.

"В апреле правительство выделило громадам Житомирской области 100 млн грн на восстановление инфраструктуры в районах, наиболее пострадавших от российской агрессии. Денежные средства пойдут на ремонт сетей тепла, газа, воды, электроэнергии, а также на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и прочее", - сказал заместитель руководителя ОП.

В Народицкой территориальной громаде продолжаются работы по разминированию. В поселке Вакуленчук провели обследование водонапорной башни. В селе Сингуры и Малинской территориальной громаде обследовали поврежденные жилые дома.

Также продолжаются работы по восстановлению газопровода Залесье-Грезля Народицкой территориальной громады.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью телеканалу "Рада" сообщил, что зарубежные партнеры Украины отмечают, что они готовы присоединяться к восстановлению разрушенных городов, в первую очередь – финансово.