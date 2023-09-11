В Киев неожиданно приехала глава МИД Германии: названы ключевые вопросы переговоров

Это уже четвертый визит Анналены Бербок в украинскую столицу с начала полномасштабного вторжения РФ.

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Анналена Бербок 11 сентября приехала в Киев / Фото УНИАН

Утром 11 сентября в Киев прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Это уже ее четвертый визит в украинскую столицу с начала полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщает издание Tagesschau, визит Бербок первоначально держался в секрете по соображениям безопасности. На перроне ее встретил посол Германии в Украине Мартин Егер.

По прибытии глава МИД Германии пообещала поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами.

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"Украина с огромным мужеством и решительностью защищает свободу всех нас. Так же как Украина стоит за нас, она может положиться на нас", – заявила она.

В то же время политик подчеркнула, что Украина должна сосредоточить усилия на дальнейших реформах.

Особое внимание Бербок обратила на необходимости борьбы с коррупцией в Украине. При этом глава дипломатического ведомства заявила, что Украина может положиться на Германию в вопросе поддержки на пути в ЕС.

"Украина защищает свободу всех нас. Точно так же, как Украина стоит за нас, она также может положиться на нас. Германия окажет Украине решительную поддержку на пути в Европейский Союз", – заявила Бербок.

По словам Бербок, показатели Украины в области судебной реформы и законодательства о СМИ уже заслуживают уважения. Однако она добавила, что в реализации антиолигархического закона и борьбе с коррупцией предстоит еще многое сделать.

Как сообщал Главред, 6 сентября в Киев с официальным визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен.

1 июля премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев. В столице Украины он встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

28 июня с необъявленным визитом в столицу Украины приехал президент Литвы Гитанас Науседа. Он принял участие в мероприятиях по случаю 27-летия принятия Конституции Украины.

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