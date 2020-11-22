В Киеве мужчина семь часов простоял на коленях у посольства Беларуси

Антон Лукашук / Фото: Instagram/buchara.prod

Гражданин Беларуси Антон Лукашук 21 ноября в знак солидарности с репрессированными соотечественниками семь часов простоял на коленях и в наручниках перед белорусским посольством.

Как информирует Радио Свобода, цель акции — привлечь внимание президента Украины Владимира Зеленского к событиям в Беларуси и попросить его упростить пребывание белорусских граждан в Украине.

Лукашук приехал в Украину из Беларуси накануне. Отметим, что сейчас белорусы могут находиться в Украине 90 дней в течение шести месяцев без регистрации с возможным продлением срока пребывания при наличии оснований.

/ Фото: Instagram/buchara.prod

/ Фото: Instagram/buchara.prod

По словам активиста, он занимался компьютерной графикой в Беларуси и был вынужден уехать под угрозой возможного уголовного преследования, поскольку он сотрудничал с одним из запрещенных Telegram-каналов в Беларуси. Сейчас он обратился в польское консульство в Украине за получением гуманитарной визы.

Мужчина пояснил, что хотел по телефону поговорить о нарушении прав человека в Беларуси с Зеленским, но разговор не состоялся.

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