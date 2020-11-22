УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Киеве мужчина семь часов простоял на коленях у посольства Беларуси

22 ноября 2020, 20:58

Активист планировал привлечь внимание главы государства.

Антон Лукашук / Фото: Instagram/buchara.prod

Гражданин Беларуси Антон Лукашук 21 ноября в знак солидарности с репрессированными соотечественниками семь часов простоял на коленях и в наручниках перед белорусским посольством.

Как информирует Радио Свобода, цель акции — привлечь внимание президента Украины Владимира Зеленского к событиям в Беларуси и попросить его упростить пребывание белорусских граждан в Украине.

Лукашук приехал в Украину из Беларуси накануне. Отметим, что сейчас белорусы могут находиться в Украине 90 дней в течение шести месяцев без регистрации с возможным продлением срока пребывания при наличии оснований.

/ Фото: Instagram/buchara.prod
/ Фото: Instagram/buchara.prod

По словам активиста, он занимался компьютерной графикой в Беларуси и был вынужден уехать под угрозой возможного уголовного преследования, поскольку он сотрудничал с одним из запрещенных Telegram-каналов в Беларуси. Сейчас он обратился в польское консульство в Украине за получением гуманитарной визы.

Мужчина пояснил, что хотел по телефону поговорить о нарушении прав человека в Беларуси с Зеленским, но разговор не состоялся.

Читайте такжеВ Беларуси создателей Nexta признали террористами

Протесты в Беларуси:

  • В воскресенье, 15 ноября, в Минске и других белорусских городах прошли акции в память о Романе Бондаренко – активисте, который умер 12 ноября после задержания силовиками.

  • СМИ писали, что в районе станции метро Пушкинская в Минске были пострадавшие, предположительно от взрыва светошумовой гранаты.

  • Протестующих разгоняли и массово задерживали.

  • Позже Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило применение спецсредств против демонстрантов в Минске.

новости Киева новости Украины новости Беларуси протесты в Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «В Киеве мужчина семь часов простоял на коленях у посольства Беларуси». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Новый год отменяется: в Украине хотят ввести полный локдаун - что запретятНовый год отменяется: в Украине хотят ввести полный локдаун - что запретят В Украине планируют ввести полный локдаун: названы датыВ Украине планируют ввести полный локдаун: названы даты Карантином не обойтись: у Зеленского задумались о введении комендантского часа – источникКарантином не обойтись: у Зеленского задумались о введении комендантского часа – источник "У Зеленского не будет второго президентского срока": экс-советник Путина назвал причину"У Зеленского не будет второго президентского срока": экс-советник Путина назвал причину "От локдауна не уйдем": жесткий карантин закончится перевыборами – эксперт"От локдауна не уйдем": жесткий карантин закончится перевыборами – эксперт
Следующий материал

Последние новости

21:32
Врач предупредил о смертельной опасности вакцины РФ от COVID-19: в чем причина
21:08
Гороскоп на 23 ноября для всех: убыточная игра со смертью и денежные успехи Видео
21:07
Юлия Панкова раскрыла полезные свойства калины
20:58
В Киеве мужчина семь часов простоял на коленях у посольства Беларуси
20:55
Танці з зірками 2020 - что было в 13 выпуске 22 ноября Видео
Реклама
20:53
Обалденные сочные тефтели с рисом – рецепт Видео
20:34
Названы победители мэрских выборов во Львове, Черкассах, Николаеве и Днепре – опрос Видео
20:17
Путин показал свою тайную комнату в "бункере" под Москвой Видео
20:15
В Днепре мужчина в трусах устроил дебош на выборах Видео
19:59
Медики описали заболевания, усугубляющие вред от COVID-19 для организма
19:28
Второй тур местных выборов показал низкую явку избирателей
19:23
Тотальный карантин: в Кабмине рассказали о подготовке "плана Б" Видео
19:12
Ученые выяснили, что благодаря одной прививке легче проходит коронавирус Видео
18:55
Ввод войск Турции в Азербайджан: Анкара сообщила детали пакта по Карабаху Видео
18:52
Названы самые опасные витамины Видео
18:48
Дочь Заворотнюк резко отреагировала на слухи о съемках матери
18:46
В России озвучили примерную цену на путинскую вакцину от COVID-19
18:20
США разорвали Договор по открытому небу и выдвинули громкое обвинение против РФ Видео
18:12
Обрушился мост, затопило дороги: города Италии смывает наводнение Фото Видео
18:12
Бесплатные выходные в Star Citizen: самая дорогая игра в истории стала доступна всем желающим Видео
Реклама
17:39
В Славянске избирателей на участки заманивают розыгрышем iPhone Фото Видео
17:34
"Жесть" в Минске: ОМОН дубинками избил заступившуюся за парня девушку Видео
17:29
В Германии рассказали, продолжат ли поддерживать Северный поток-2
17:13
ВСУ продвинулись вперед под Донецком: в ОБСЕ раскрыли детали Видео
17:12
Нагорный Карабах – территория Азербайджана: Путин сделал заявление
16:58
Названы самые ненадежные пароли 2020: возможно, ваш – один из них
16:20
Худший сценарий: Шмыгаль рассказал о подготовке к жесткому карантину Видео
16:18
Франция назвала главные требования для переговоров по статусу Карабаха Видео
15:57
"Денег нет": эксперт назвал потери Украины от жесткого локдауна Видео
15:37
"Не умирайте до понедельника": на Прикарпатье случился скандал с бюро ритуальных услуг Видео
15:25
Планы ЕС по санкциям против Турции: появилась реакция Эрдогана Видео
15:24
Названо условие появления в Украине российской вакцины от коронавируса Видео
15:23
"Неуклюжая железка": основатель Telegram Павел Дуров разнес в пух и прах новый iPhone 12
14:53
Новая надежда на победу: у Трампа раскрыли планы по пересчету голосов Видео
14:46
Путин рассказал, почему Кремль до сих пор не поздравил Байдена Видео
14:25
Арестович предложил подмешать яд в кофе Путину Видео
14:12
Путин сделал заявление об авторах соглашений по Нагорному Карабаху Видео
13:55
Нужно ли принимать антибиотики при COVID-19 - ответ врачей Видео
13:40
Взрывы и дым: силовики применили спецсредства против демонстрантов в Минске Видео
13:29
В ВОЗ сделали заявление о третьей волне COVID-19: названа причина и сроки Видео
Реклама
13:27
Будьте осторожны: в Сети появились спойлеры к Cyberpunk 2077
13:12
Повышение пенсий: кто из украинцев получит надбавки в декабре Видео
13:08
Экокатастрофа на Донбассе: Украине предрекли "метановый Чернобыль"
12:44
В Минздраве назвали надежный способ избежать жесткого локдауна Видео
12:36
У Эрдогана подвергли критике НАТО с Евросоюзом и раскрыли планы по Карабаху Видео
12:29
Сборник Red Dead Redemption: The Outlaws Collection засветился на Amazon
12:20
Сильно похудел: появились первые фото Михаила Ефремова из СИЗО Белгорода Видео
12:14
Зеленский назначил Милованова советником Ермака Видео
11:51
Профессор рассказал, где в Украине будет вакцина от коронавируса Видео
11:43
В Карабах возвращаются беженцы: премьер Армении и глава НКР обсудили планы Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять