В Киеве населению выдали 25 тысяч автоматов, патроны и гранатометы - глава МВД Украины

Денис Монастырский / УНИАН

Руководитель украинского МВД Денис Монастырский заявил о том, что сотрудники Национальной полиции находят и [ликвидируют, нецензурно – Главред] диверсионно-разведывательные группы россиян в разных городах и селах Украины.

"Полиция сейчас занята противодействием ДРГ, которые работают по разным городам и селам, но мы их находим и ликвидируем", — сказал он.

По словам Монастырского, только в Киеве населению было выдано на руки более 25 тысяч единиц оружия автоматического и около 10 тысяч патронов, РПГ, гранаты.

"Киев однозначно будет защищаться", — сказал министр.

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Напомним, ранее Вооруженные Силы Украины ликвидировали российских диверсантов, которые утром 25 февраля прорвались в Оболонский район Киева.

Об этом сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Диверсанты, заехавшие на ранее захваченных машинах ВСУ и переодетые в форму украинских военных, расстреляны и обезврежены", — написал он.