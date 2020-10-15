В Киеве рухнул лифт с медиками скорой помощи

В Киеве оборвался лифт с медиками скорой / УНИАН

В Киеве в жилом доме на улице Литинская оборвался лифт, в котором находились медики скорой помощи, спешившие на вызов к тяжелой пациентке.

Как информирует в Facebook КНП Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева, происшествие случилось 14 октября.

Уточняется, что медики торопились по вызову в одну из квартир столицы. Скорую вызвала женщина, она уверяла, что ее дочь потеряла сознание, хрипит, а изо рта идет пена. Врачи торопились на вызов, около подъезда их ожидала мать и 10-летняя дочь пациентки.

Бригада вместе с близкими по указанному адресу села в лифт, чтобы подняться на восьмой этаж. Однако на пятом этаже кабина внезапно оборвалась и начала лететь вниз с огромной скоростью.

"К счастью, на 2-м этаже сработала система аварийного торможения и лифт остановился", — говорится в сообщении.

Читайте также"Чтобы я тебя, с*ка, не видел": в Киеве мужчина жестко проучил молодежь, певшую гимн РФДля освобождения медиков из лифта пришлось вызывать спасателей, которые благополучно достали людей из кабины. К счастью, травм и жертв удалось избежать.

"Пока спасатели через узкую щель извлекали медиков и сопровождающих из клети, на вызов выехала другая бригада, и предоставила необходимую экстренную помощь пациентке", - сказано в сообщении.

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