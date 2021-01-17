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В Киеве заметили десятки вагонов с российским углем

17 января 2021, 12:50

Поезда из РФ спокойно приходят прямо в столицу Украины.

В Киеве заметили десятки вагонов с российским углем / скриншот из видео

В Киеве на станции Дарница заметили десятки вагонов Российской железной дороги с углем. Как заявил блогер и журналист Денис Казанский, уголь может быть не только российским, но и украденным из ОРДЛО.

"Вчера вместе с Сергеем Бригадиром зафиксировали на Дарнице десятки вагонов РЖД с российским углем. Поезда из РФ спокойно приходят прямо в столицу Украины. И это длится годами. Без перерыва. Сергей отслеживает эту ситуацию с 2016. И за эти 5 лет этот угольный трафик с РФ не прекращался. Уголь покупает Дарницкая ТЭЦ", - рассказал Казанский на своей странице в Facebook.

Журналист отметил, что закупка топлива Дарницкой ТЭЦ производится не только в России, но и с оккупированных территорий, о чем свидетельствуют данные из открытых источников, на которые он ссылается. Против Анатолия Шкрибляка, владельца ТЭЦ СБУ в прошлом году возбудила дело за финансирование терроризма.

"Итак уголь, которым забиты железнодорожные рельсы в Дарницком районе, может быть не просто русским, а украденным с ОРДЛО. Киевляне дышат выбросами от сжигания этого угля, платят за него против воли финансируя агрессию против Украины, и никто не может и не хочет ничего с этим делать. Потому что владельцам ТЭЦ и должностным лицам, которые их прикрывают, так выгоднее", - подчеркнул Казанский.

Уголь в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 6 декабря 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена отказаться от использования угля через 50 лет.
  • 26 мая в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что в период с 2015 года по нынешнее время государство-оккупант Россия с подконтрольных Москве отдельных районов Донецкой и Луганской областей смогла вывезти на свою территорию около 68 млн тонн угля, стоимость которого оценивается приблизительно в 4,7 млрд долларов.
  • 18 марта 2020 года Кабмин де-факто ввел запрет на импорт российских угля и электричества. С 1 апреля 2020-го глава Минэкономики предложил ввести дополнительную специальную пошлину на электроэнергию и все типы угля (кроме антрацитового и коксующегося) для нужд энергетики и металлургической промышленности - в размере 65%.

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