"В Конгрессе США начинаются торги": Украина может получить меньше помощи - экспрет

Запад может уменьшить военную помощь Украине на фоне войны в Израиле. Украина может получить в два раза меньше помощи. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.
Он также отметил, что тема Украины является лишь одной из тем, которые обсуждаются в США. Он не исключает, что Запад теперь может предоставить столько помощи, чтобы ее хватило хотя бы до 2025 года.
"Пока я бы не делал алармистских прогнозов, потому что Байден уже заявил о 100 миллиардах для Украины. Это означает, что в Конгрессе США начинаются торги об объеме помощи Украине, в рамках которых могут сойтись где-то на половине, чтобы ее хватило до 2025 года, то есть до прихода к власти нового президента США," - говорит Загородний.
Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
Военная помощь для Украины
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Бельгию - в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Глава государства впервые примет участие в заседании в формате "Рамштайн" офлайн.
В то же время, вчера, 10 октября в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский после поездки в Румынию намекнул на определенные новые договоренности в поставке вооружения Силам обороны Украины.
В свою очередь, первый заместитель министра оборона США Кэтлин Гикс заявила, что угроза прекращения работы правительства и другие внутренние потрясения в Вашингтоне угрожают военной готовности США и их способности поддержать Украину. Однако, она добавила, что в США есть варианты продления финансирования военной поддержки Украины, даже если Конгресс не одобрит последнее предложение администрации.
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