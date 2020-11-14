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В Крыму назвали воровство причиной отсутствия воды

14 ноября 2020, 18:41

Оккупанты собираются строго считать потери.

Крым, вода
Крым засыхает без воды / УНИАН

В России вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в аннексированном Крыму возникли проблемы с поставками воды, потому что на полуострове ее воруют.

"Ключевая проблема потерь — это воровство. Этим тоже надо заниматься, при необходимости надо привлекать правоохранительные органы, нужно взять на контроль, откуда идет несанкционированный забор, где неправильные приборы учета стоят, где на сегодняшний день люди специально ломают или портят приборы учета, поливают свои огороды. У нас где-то не хватает воды дома, а кто-то без счетчика воду льет сколько попало", — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Хуснуллин был назначен российской властью так называемым "кураротором" по аннексированному Крыму.

Российский чиновник пытается решить проблему с дефицитом воды на полуострове. Он заявил, что местные власти разработают программу "по учету и контролю потерь".

Назначены масштабные проверки, которые должны показать, где вода из сантехнических труб протекает из-за их изношенности. Хуснуллин добавил, что официально потери воды заявляются только в размере пятидесяти процентов. И если эти потери ликвидировать, то якобы "воды может хватить".

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Новости Крыма

  • 6 ноября власти Словакии заявили о том, что заинтересованы в участии в реализации украинской инициативы по созданию Крымской платформы.

  • 16 октября президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция осознает важность Украины в контексте региональной стабильности и безопасности. Анкара не признает Крым территорией РФ и в дальнейшем по-прежнему намерена поддерживать территориальную целостность украинского государства.

  • 16 октября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует пригласить Турцию в переговорный процесс по возвращению Крыма под политический контроль Киева. Украинская сторона считает, что позиция Анкары сыграет важную роль в Крымской платформе.

  • 6 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз готов присоединиться к новой платформе по деоккупации Крыма.

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